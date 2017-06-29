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Политика

29 июня 2017, 08:10
Андрей Клишас

Единый реестр чиновников-коррупционеров появится 1 января 2018 года

С 2012 по 2015 год были уволены 1,2 тысячи чиновников

С 1 января 2018 года в России появится единый реестр чиновников, уволенных за коррупционные преступления. Соответствующий проект закона о создании реестра, предложенный Правительством, был одобрен Советом Федерации в рамках пленарного заседания 28 июня, сообщает ЕНВ.  

Документ представил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас .

Как отметил сенатор, правовой акт, принятый к рассмотрению на 414-м заседании Совета Федерации, направлен на предоставление достоверной информации о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы.

Законом предусматривается, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Порядок включения в реестр и исключения из него указанных сведений, порядок ведения реестра и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы определяются Правительством РФ.

В реестр будут включаться не только государственные гражданские и муниципальные служащие, но и государственные служащие высшего уровня, работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета России, таможни, пожарной службы, представители Центробанка, а также должностные лица госкорпораций.

Соответствующая обязанность работодателя по включению в названный реестр работников будет прописана в Трудовом кодексе.

С 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия были уволены 1,2 тысячи чиновников.

14 июня на предыдущем пленарном заседании Совфед решил оставить на рассмотрении данный документ. Тогда председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас попросил Правительство представить необходимые подзаконные акты. В противном случае, по мнению сенаторов, отсутствие всей необходимой законодательной регламентации могла повлечь нарушение прав и свобод граждан.

В рамках проходящего 28 июня пленарного заседания Андрей Клишас сообщил, что Минтруд представил все необходимые документы.

Метки: коррупция, реестр

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