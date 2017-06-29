В Приморье проходит финальный этап конкурса "Морской десант -2017"

На полигоне Тихоокеанского флота "Бамбурово" стартовал заключительный этап конкурса "Морской десант -2017", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В первый день финального этапа морские пехотинцы и курсанты провели эстафету с преодолением препятствий на технике. Экипажи преодолели маршрут протяжённостью в 9 км с десятью препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие. Выполнили стрельбы из вооружения боевых машин на двух огневых рубежах по различным типам мишеней.

Сегодня, во второй день финального этапа, командам предстоит преодолеть маршрут в 1 км. по воде с преодолением водных преград. По сумме балов за два дня определится лучшая команда финальной гонки конкурса "Морской десант - 2017".

Победителям конкурса предстоит защищать Россию на международном этапе конкурса, который пройдёт в августе в Приморском крае.