С начала лососевой путины рыбоохраной Камчатки у браконьеров изъято почти 4,3 тонны красной рыбы

По данным специалистов Северо-Восточного теруправления, с начала лососевой путины этого года пользователи уже добыли 11 558 тонн тихоокеанских лососей, что превышает показатель аналогичного периода за предыдущий нечетный год почти на 3 500 тонн, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

За время путины у браконьеров изъято 5,74 тонны, из которых 4,27 тонны – лососевые виды рыб. Такие данные озвучены на очередном объединенном заседании штаба "Лососевой путины-2017", состоявшемся в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства. На нем представители силовых и контролирующих служб обсудили вопросы рыбоохранных мероприятий, а также представили отчеты о проделанной работе.

В рамках административных материалов нарушители лишились 137 ед. транспортных средств, в том числе с мощными моторами, что на 92 ед. больше, чем в 2016 году.

"Стоит отметить, что изъятое транспортное средство, это прежде всего, отсутствие возможности заниматься браконьерством как минимум месяц, что положительно сказывается на заполнении нерестилищ. Результаты рыбоохранных мероприятий отражены в данных науки – количество весенней нерки, прошедшей на нерест оказалось самым высоким за последние 10 лет", – подчеркнул руководитель Северо-Восточного теруправления Александр Христенко.

В ходе заседания отмечено, что изменения в организации работы Управления, в том числе увеличение постов, привлечение общественных инспекторов, тесное сотрудничество с представителями рыбопромышленных организаций предельно усложняет нелегальный промысел, в связи с чем участились случаи агрессивного поведения браконьеров в местах их задержания.

"В подавляющем большинстве случаев нарушители имеют при себе оружие, поэтому работа инспектора сопряжена с риском. Это одна из причин почему необходима поддержка сотрудника рыбоохраны Северо-Восточного ТУ Росрыболовства со стороны силовых структур", – обратился к участникам мероприятия Александр Христенко.

Так, уже не первый год теруправление тесно сотрудничает с Пограничным управлением ФСБ по восточному арктическому району, УМВД России по Камчатскому краю, ГИМС, представителями природных заповедников региона и другими ведомствами в ходе лососевой путины. С 2017 года к совместной работе присоединилась Росгвардия. Во время обсуждения совместной деятельности представители взаимодействующих структур внесли свои предложения о составе оперативных групп и количестве сотрудников, которые примут участие в рыбоохранных мероприятиях во время основного хода лососей.

Кроме того, на совещании обсуждались меры перекрытия сбыта браконьерской продукции: возможность получить прибыль от продажи незаконного улова провоцирует граждан нарушать закон. Отмечена необходимость усилить межведомственную работу по контролю на путях транспортировки, в местах хранения и продаж.