Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

29 июня 2017, 09:00
С начала лососевой путины рыбоохраной Камчатки у браконьеров изъято почти 4,3 тонны красной рыбы

С начала лососевой путины рыбоохраной Камчатки у браконьеров изъято почти 4,3 тонны красной рыбы

Промежуточные результаты работы взаимодействующих ведомств обсудили в Петропавловске-Камчатском на очередном заседании штаба "Лососевой путины-2017"

По данным специалистов Северо-Восточного теруправления, с начала лососевой путины этого года пользователи уже добыли 11 558 тонн тихоокеанских лососей, что превышает показатель аналогичного периода за предыдущий нечетный год почти на 3 500 тонн, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

За время путины у браконьеров изъято 5,74 тонны, из которых 4,27 тонны – лососевые виды рыб. Такие данные озвучены на очередном объединенном заседании штаба "Лососевой путины-2017", состоявшемся в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства. На нем представители силовых и контролирующих служб обсудили вопросы рыбоохранных мероприятий, а также представили отчеты о проделанной работе.

В рамках административных материалов нарушители лишились 137 ед. транспортных средств, в том числе с мощными моторами, что на 92 ед. больше, чем в 2016 году.

"Стоит отметить, что изъятое транспортное средство, это прежде всего, отсутствие возможности заниматься браконьерством как минимум месяц, что положительно сказывается на заполнении нерестилищ. Результаты рыбоохранных мероприятий отражены в данных науки – количество весенней нерки, прошедшей на нерест оказалось самым высоким за последние 10 лет", – подчеркнул руководитель Северо-Восточного теруправления Александр Христенко.

В ходе заседания отмечено, что изменения в организации работы Управления, в том числе увеличение постов, привлечение общественных инспекторов, тесное сотрудничество с представителями рыбопромышленных организаций предельно усложняет нелегальный промысел, в связи с чем участились случаи агрессивного поведения браконьеров в местах их задержания.

"В подавляющем большинстве случаев нарушители имеют при себе оружие, поэтому работа инспектора сопряжена с риском. Это одна из причин почему необходима поддержка сотрудника рыбоохраны Северо-Восточного ТУ Росрыболовства со стороны силовых структур", – обратился к участникам мероприятия Александр Христенко.

Так, уже не первый год теруправление тесно сотрудничает с Пограничным управлением ФСБ по восточному арктическому району, УМВД России по Камчатскому краю, ГИМС, представителями природных заповедников региона и другими ведомствами в ходе лососевой путины. С 2017 года к совместной работе присоединилась Росгвардия. Во время обсуждения совместной деятельности представители взаимодействующих структур внесли свои предложения о составе оперативных групп и количестве сотрудников, которые примут участие в рыбоохранных мероприятиях во время основного хода лососей.

Кроме того, на совещании обсуждались меры перекрытия сбыта браконьерской продукции: возможность получить прибыль от продажи незаконного улова провоцирует граждан нарушать закон. Отмечена необходимость усилить межведомственную работу по контролю на путях транспортировки, в местах хранения и продаж.

Метки: Камчатка, Лососевая путина, Росрыболовство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Древняя античная ваза предстанет перед жителями Владивостока на выставке одного шедевраДревняя античная ваза предстанет перед жителями Владивостока на выставке одного шедевра
сегодня, 15:10
Экспонат был привезен во Владивосток из Эрмитажа
В исключительной экономической зоне Японии участились случаи иностранного браконьерстваВ исключительной экономической зоне Японии участились случаи иностранного браконьерства
сегодня, 14:50
Береговая охрана Японии активизировалась для мониторинга браконьерства
Находкинские таможенники задержали японский радиоактивный тракторНаходкинские таможенники задержали японский радиоактивный трактор
сегодня, 14:40
Транспортное средство отправили назад в Японию

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1
28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+