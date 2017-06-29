ESET: источником эпидемии Petya стал E.Doc

Специалисты ESET установили источник эпидемии трояна-шифратора Win32/Diskcoder.CTrojan (Petya.С). Злоумышленники скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, широко распространенное в украинских компаниях, включая финансовые организации. Некоторые корпоративные пользователи установили троянизированное обновление M.E.Doc, положив начало атаке, охватившей страны Европы, Азии и Америки, сообщает ЕНВ.

Напомним, 27 июня 2017 года, спустя чуть больше месяца после массовых атак шифровальщика WannaCry, компании и пользователей по всему миру настигла новая угроза, шифровальщик Petya (также известный под названиями NotPetya, SortaPetya и Petna).

Вымогатель не просто шифрует файлы, но также шифрует MFT (Master File Table) для разделов NTFS, перезаписывает MBR (Master Boot Record) и имеет кастомный загрузчик, который отображает вымогательское послание, вместо загрузки операционной системы. Более того, в настоящее время платить выкуп попросту бесполезно, так как адрес (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) , по которому нужно связываться с операторами малвари, был заблокирован администрацией Posteo еще вчера.

Исследователь Cybereason Амит Серпер создал своего рода "вакцину" от Petya. Он обнаружил, что превентивно защитить свои данные можно создав на жестком диске файл с определенным именем.

"Когда вредоносная программа начинает работу, она в сущности проверяет, шифровала ли она в прошлом файлы, чтобы не зашифровать их дважды. Она ищет запускающий ее файл без окончания в архиве Windows", — рассказал Серпер.

Дело в том, что перед началом процесса шифрования вымогатель проверяет наличие файла perfc по адресу C:Windows. Если файл уже существует, Petya прекращает работу и не шифрует данные. Выводы Серпера уже подтвердили специалисты PT Security, TrustedSec и Emsisoft.

Таким образом, чтобы "вакцинировать" свое устройство от атак Petya стоит не только установить критическое обновление MS17-010, закрывающее уязвимости, которые эксплуатируются для распространения шифровальщика, но и создать в директории C:Windows файл perfc (без расширения) и сделать его доступным только для чтения (read-only).

По данным системы телеметрии ESET, большинство срабатываний антивирусных продуктов ESETNOD32 пришлось на Украину, Италию и Израиль.

Продукты ESET детектируют Win32/Diskcoder.C Trojan, начиная с 14:30 по московскому времени, а также защищают на сетевом уровне от эксплойт-атак с использованием EternalBlue.

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