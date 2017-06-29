Пекин обязал китайские компании предоставлять информацию об активах, размещенных за рубежом

С 1 июля главный налоговый орган Китая начнет требовать подробную информацию о любых финансовых активах, удерживаемых за рубежом, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Богатые китайцы спешат заполучить недвижимость в Гонконге, поскольку с 1 июля Пекин собирается повысить уровень контроля над зарубежными финансовыми активами своих налогоплательщиков, говорят рыночные наблюдатели.

С этой даты главный налоговый орган Китая начнет принимать меры против своих налогоплательщиков, скрывающих активы за рубежом, включая банковские сбережения, ценные бумаги, страховые продукты и целевые фонды, однако в этот список не входит собственность.

Аналитики говорят, что 1 июля - это дата, когда страна вступит в противоречие с общими стандартами отчетности (CRS), разработанный в ответ на запрос G20, направленный на борьбу с уклонением от трансграничного налогообложения и защиту целостности международной налоговой системы. Китайское правительство обязалось присоединиться к CRS в 2014 году.

Также китайскими властями будут собираться сведения о финансовых активах, находящихся в собственности иностранных граждан в материковом Китае.

Гонконг считается налоговым убежищем для многих материковых инвесторов, так как здесь нет налога на прирост капитала. Но теперь они вынуждены перевести финансовые инвестиции в собственность до истечения июльского срока, чтобы избежать декларирования каких-либо финансовых активов, находящихся за рубежом, китайским властям.

Инсайдеры говорят, что новый закон может оказать огромное влияние на людей с высоким уровнем чистой прибыли, многие из которых регулярно переводили свои активы за границу в финансовые продукты и фонды.

"В последние месяцы цены на жилье в Гонконге очень быстро выросли, и опасения по поводу внедрения CRS были одним из факторов", - сказала советник и соорганизатор налогового комитета в Ассоциации бухгалтеров Гонконга Дженнифер Вонг.

Вонг сказала, что покупка недвижимости может принести двойные выгоды инвесторам с материка: сделки с недвижимостью освобождаются от отчетности, и, покупая недвижимость, банковские балансы инвесторов могут быть "юридически сокращены".

По данным JLL, стоимость массовых и роскошных рынков жилья в Гонконге выросла на 9,1 процента и 7,5 процента, соответственно, за первые пять месяцев 2017 года, несмотря на введение гонконгскими властями высоких таможенных пошлин.

Цены на жилую недвижимость сейчас на 75,9 процента выше рыночного максимума 1997 года.

Одним из самых последних видных китайских покупателей был вице-президент китайского интернет-гиганта Tencent Яо Сяогуан, который "заложил" $98 млн. гонконгских долларов (12,57 млн. долларов США) в особняк в Гонконге.

Яо Сяогуан, известный как "отец" популярной игры на мобильные телефоны "Honor of Kings", также вынужден заплатить огромный гербовый сбор на сумму $29,4 млн. гонконгских долларов, из-за своего статуса непостоянного жителя.

Ян Бин, вице-президент Xiamen, основанной в Гонконге компании Yuzhou Properties, сказал, что многие разработчики в материковой части, включая эту компанию, активно искали возможности покупки земли в Гонконге, поскольку они считают, что состоятельные китайцы будут продолжать наводнять рынок недвижимости в городе на фоне внедрения CRS. "Все деньги придут в сектор недвижимости", - сказал он.

Однако некоторые эксперты считают, что инвестиции в недвижимость в Гонконге не вырастут из-за новых, и, возможно, дальнейших налоговых правил.

"Отток капитала по-прежнему сталкивается с жестким контролем в Китае, в то время как процентные ставки в Гонконге растут, ликвидность активов недвижимости также относительно ограничена", - добавил старший вице-президент Shanghai developer Future Holdings Оуян Цзе.