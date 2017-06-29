В Китае построен крупнейший и самый передовой военный корабль в Азии

Эскадренный миноносец по размеру похож на суда ВМС США класса Arleigh Burke. Спуск на воду миноносца типа "055" является значительным шагом вперед для китайских военно-морских сил, сообщает ЕНВ.

В Официальной военной газете КНР отмечается, что в среду Китай запустил то, что он называет самым передовым и крупнейшим военным кораблем в Азии. В ВМС КНР называют это важным шагом вперед в модернизации флота.

Первый из новых эскадренных миноносцев типа "055" был построен на судостроительной верфи Цзяннань в Шанхае. По сообщению PLA Daily, судно оснащено противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным оружием.

Запуск корабля знаменует собой важный шаг к осуществлению планов Китая по созданию сильных и современных военно-морских сил, заявил на церемонии спуска на воду нового судна член Центральной военной комиссии Чжан Юся.

Новый эскадренный миноносец похож по размерам на эсминцы класса Arleigh Burke, которые в настоящее время находятся на вооружении ВМС США.

Ранее самым передовым эскадренным миноносцем Народно-освободительной армии было судно типа "052D". Новый корабль будет проходить морские испытания и проверку оборудования, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию уже в следующем году.