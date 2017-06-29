Япония ужесточила осмотр кораблей, направляющиеся в Северную Корею

Эксперты утверждают, что данные изменения в конечном итоге направлены на то, чтобы КНДР не смогла производить оружие массового уничтожения и баллистические ракеты, сообщает ЕНВ.

В соответствии с действующим законодательством страны, береговая охрана Японии и другие морские ведомства могут проверять суда или приказывать экипажам отказываться от своего груза, если на судах содержатся запрещённые предметы.

Металлы являются основным источником валюты в Северной Корее. Теперь же некоторые металлы, такие как медь, нельзя отправлять из Японии в КНДР. В пересмотре правил также вводится система, которая нацелена на всё, что может быть использовано для создания оружия массового уничтожения.

Правительство Японии планирует объявить о пересмотре законодательства на этой неделе. Обновлённый закон должен вступить в силу в середине июля.

Министр иностранных дел Японии Кисида Фумио назвал пересмотр этого морского закона важнейшей мерой в борьбе с созданием оружия массового уничтожения на территории Северной Кореи.