В Южной Корее приостановили строительство двух ядерных реакторов

Правительство Южной Кореи заявляет, что оно приостановило строительство двух ядерных реакторов, в то время как в стране проводятся национальные дебаты о том, следует ли продолжать работу по их возведению, сообщает ЕНВ.

Об этом во вторник заявил министр управления по координации государственной политики Республики Корея Хонг Нам-Ки.

Хонг заявил, что его ведомство создаст группу экспертов, не принадлежавших энергетическому сектору. Это необходимо для того, чтобы получить мнение общественности с независимой точки зрения.

Он также заявил, что строительство реакторов "Шин Кори-5" и "Шин Кори-6" в Пусане прекратится, когда экспертная группа проведет опросы общественного мнения и проведет телевизионные дебаты в течение трех месяцев.

Он добавил, что экспертное жюри, выбранное из числа представителей общественности, примет окончательное решение по этому вопросу.

По состоянию на прошлый месяц два реактора были возведены почти на 30 процентов. Если проект будет отменен, расходы на строительство реакторов достигнут, по оценкам, 2,3 миллиарда долларов.

Хонг также сказал, что желательно достичь социального консенсуса и последовать общественному решению.

На этот шаг южнокорейское ведомство пошло после того, как президент Мун Джэин пообещал перейти от ядерной энергетики к другим, более безопасным способам получения энергии на прошлой неделе.