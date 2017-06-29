Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

28 июня 2017, 18:10
В Южной Корее приостановили строительство двух ядерных реакторов

В Южной Корее приостановили строительство двух ядерных реакторов

Вскоре в стране пройдут публичные дебаты об их необходимости

Правительство Южной Кореи заявляет, что оно приостановило строительство двух ядерных реакторов, в то время как в стране проводятся национальные дебаты о том, следует ли продолжать работу по их возведению, сообщает ЕНВ.

Об этом во вторник заявил министр управления по координации государственной политики Республики Корея Хонг Нам-Ки.

Хонг заявил, что его ведомство создаст группу экспертов, не принадлежавших энергетическому сектору. Это необходимо для того, чтобы получить мнение общественности с независимой точки зрения.

Он также заявил, что строительство реакторов "Шин Кори-5" и "Шин Кори-6" в Пусане прекратится, когда экспертная группа проведет опросы общественного мнения и проведет телевизионные дебаты в течение трех месяцев.

Он добавил, что экспертное жюри, выбранное из числа представителей общественности, примет окончательное решение по этому вопросу.

По состоянию на прошлый месяц два реактора были возведены почти на 30 процентов. Если проект будет отменен, расходы на строительство реакторов достигнут, по оценкам, 2,3 миллиарда долларов.

Хонг также сказал, что желательно достичь социального консенсуса и последовать общественному решению.

На этот шаг южнокорейское ведомство пошло после того, как президент Мун Джэин пообещал перейти от ядерной энергетики к другим, более безопасным способам получения энергии на прошлой неделе.

Метки: публичные слушания, реакторы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Корейцы планируют построить рыбопромышленный комплекс в ПриморьеКорейцы планируют построить рыбопромышленный комплекс в Приморье
вчера, 14:50
Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года
Южная Корея не отменит решение о размещении THAADЮжная Корея не отменит решение о размещении THAAD
27 июня 2017, 11:00
Правительство не намерено отказываться от обещаний, сделанных в духе американо-южнокорейского альянса
Митинг против установки американских ПРО прошел в СеулеМитинг против установки американских ПРО прошел в Сеуле
26 июня 2017, 18:00
Южнокорейские активисты, которые выступают против развертывания передовой системы ПРО США в своей стране, организовали массовый митинг в столице

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+