Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

28 июня 2017, 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир

Японская делегация прибыла на Кунашир

Делегация приступила к обследованию возможных объектов для совместной с Россией хозяйственной деятельности

В ходе поездки на один из четырех островов, японская делегация посещает больницу, электростанцию и другие объекты с целью изучить возможность осуществления совместных экономических проектов, сообщает ЕНВ.

 Делегация в составе около 70 представителей правительства и деловых кругов Японии прибыла во вторник на остров Кунашир. Делегацию возглавляет Эйити Хасэгава, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В среду делегация разделится на три группы для посещения, в общей сложности, более 10 объектов в зависимости от их сферы интересов. В их число входят рыбохозяйственное предприятие, больница, электростанция и планируемое место для строительства гостиницы. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и другие российские представители будут сопровождать членов японской делегации.

Российская сторона намеревается разъяснить планы сооружения на острове первого предприятия по рециркуляции рыбных отходов и гостиницу японского стиля с ванными с водой из горячих источников.

Российские представители также разъяснят необходимость улучшения медицинских услуг в самой большой больнице на острове и обсудят возможность внедрения системы дистанционной диагностики неотложных состояний с использованием японской технологии.

Правительства Японии и России надеются на то, что обследование позволит им точно определить число потенциальных проектов для совместной хозяйственной деятельности.

Метки: Курилы, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Япония ужесточила осмотр кораблей, направляющиеся в Северную КореюЯпония ужесточила осмотр кораблей, направляющиеся в Северную Корею
вчера, 18:20
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки в таможенное законодательство
Учёные из разных стран собрались в Токио для обсуждения создания квантовых компьютеровУчёные из разных стран собрались в Токио для обсуждения создания квантовых компьютеров
27 июня 2017, 19:40
Конференция продлится до четверга
Делегация из Японии отправилась на КурилыДелегация из Японии отправилась на Курилы
27 июня 2017, 15:20
Делегацию возглавляет специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+