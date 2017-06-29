Японская делегация прибыла на Кунашир

В ходе поездки на один из четырех островов, японская делегация посещает больницу, электростанцию и другие объекты с целью изучить возможность осуществления совместных экономических проектов, сообщает ЕНВ.

Делегация в составе около 70 представителей правительства и деловых кругов Японии прибыла во вторник на остров Кунашир. Делегацию возглавляет Эйити Хасэгава, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В среду делегация разделится на три группы для посещения, в общей сложности, более 10 объектов в зависимости от их сферы интересов. В их число входят рыбохозяйственное предприятие, больница, электростанция и планируемое место для строительства гостиницы. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и другие российские представители будут сопровождать членов японской делегации.

Российская сторона намеревается разъяснить планы сооружения на острове первого предприятия по рециркуляции рыбных отходов и гостиницу японского стиля с ванными с водой из горячих источников.

Российские представители также разъяснят необходимость улучшения медицинских услуг в самой большой больнице на острове и обсудят возможность внедрения системы дистанционной диагностики неотложных состояний с использованием японской технологии.

Правительства Японии и России надеются на то, что обследование позволит им точно определить число потенциальных проектов для совместной хозяйственной деятельности.