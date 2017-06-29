Евросоюз наложил рекордный штраф на компанию Google

Европейский Союз наложил рекордно высокий штраф в сумме 2 миллиарда 420 миллионов евро на американскую компанию-гигант в области информационных технологий Google за нарушение антимонопольного законодательства. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный ЕС на отдельную компанию за подобные нарушения, сообщает ЕНВ.

Европейская комиссия заявила, что компания воспользовалась своим доминирующим положением в системе онлайнового поиска, чтобы направлять пользователей на ШЕее собственные торговые веб-сайты.

Еврокомиссар по антимонопольной политике Маргарет Вестагер сказала, что действия Google являются нарушением антимонопольных правил ЕС, и что эта компания лишила другие фирмы возможности справедливо конкурировать и развиваться, и, что наиболее важно, отняла у европейских пользователей выгоду, которую несет конкуренция.

Европейская Комиссия заявила, что компания Google выводила на верхние позиции результатов поиска собственные торговые сайты, подавляя конкурентов.