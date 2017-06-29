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В мире

28 июня 2017, 16:10
Евросоюз наложил рекордный штраф на компанию Google

Евросоюз наложил рекордный штраф на компанию Google

IT компания выводила на верхние позиции результатов поиска собственные торговые сайты

Европейский Союз наложил рекордно высокий штраф в сумме 2 миллиарда 420 миллионов евро на американскую компанию-гигант в области информационных технологий Google за нарушение антимонопольного законодательства. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный ЕС на отдельную компанию за подобные нарушения, сообщает ЕНВ.

 Европейская комиссия заявила, что компания воспользовалась своим доминирующим положением в системе онлайнового поиска, чтобы направлять пользователей на ШЕее собственные торговые веб-сайты.

Еврокомиссар по антимонопольной политике Маргарет Вестагер сказала, что действия Google являются нарушением антимонопольных правил ЕС, и что эта компания лишила другие фирмы возможности справедливо конкурировать и развиваться, и, что наиболее важно, отняла у европейских пользователей выгоду, которую несет конкуренция.

Европейская Комиссия заявила, что компания Google выводила на верхние позиции результатов поиска собственные торговые сайты, подавляя конкурентов.

Метки: Google, Евросоюз

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