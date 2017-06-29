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Южная Корея

28 июня 2017, 14:50
Корейцы планируют построить рыбопромышленный комплекс в Приморье

Корейцы планируют построить рыбопромышленный комплекс в Приморье

Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года

В Хабаровске стартовал "День корейского инвестора", в рамках которого ведущие компании Республики Корея представили свои проекты, возможные к реализации на территории Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая встречу, подчеркнул, что интерес к Дальнему Востоку со стороны иностранных инвесторов растет.

"Сегодня на территории Дальнего Востока заявлено более 600 проектов. Каждому из них мы совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока стараемся помочь", - сказал Юрий Трутнев.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, принимающий участие во встрече отметил, что День корейского инвестора - возможность решить конкретные вопросы и приступить к практической реализации намеченных проектов.

"Иностранные инвесторы вновь открывают для себя Дальний Восток, открывают новые механизмы и инструменты, которые на Дальнем Востоке заработали. Мы видим очень хороший настрой нового руководства Республики Корея, инвестиционного сообщества Республики Корея", - отметил Александр Галушка.

Первыми свой проект представили сразу несколько крупных компаний – "Корея Трейдинг энд Индастриз", "Кориан Сифудс", "Юнико Лоджистикс" и администрация порта г. Пусан.

Это совместный проект по созданию рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края, который будет включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять через Пусан в страны АТР, а по Транссибу – в Европу.

"В течение 20 лет я мечтаю о создании рыбопромышленного комплекса. Сегодня у меня появилась возможность реализовать свою мечту в России", - сказал президент "Корея Трейдинг энд Индастриз" Су Иль Тай.

Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года. Общая стоимость проекта – 133 млн долларов. Планируемое количество рабочих мест – 2360.

"Мы заинтересованы в вашем проекте и признательны, что вы приняли решение работать на Дальнем Востоке. Нам необходимо, чтобы на территории Дальнего Востока появлялись новые технологичные современные проекты", - подчеркнул Юрий Трутнев.

В ходе встречи корейским инвесторам рассказали о том, что в этом году на Дальнем Востоке начнутся публичные торги по морским участкам под аквакультуру. Первые торги планируется провести в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"У нас пока распределено менее 2% участков, так что потенциал отрасли на Дальнем Востоке очень большой", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Поддержкой проекта создания рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края с российской стороны займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Напомним, "День корейского инвестора" - третья встреча с иностранными инвесторами, изъявившими желание работать на Дальнем Востоке. Ранее подобные встречи проходили с представителями бизнес-сообщества КНР.

Метки: инвестиции, Южная Корея

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