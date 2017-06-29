"Совершенный" провел испытания гидроакустических систем корабля

гидроакустическим станциям, позволяющим обнаружить подводные цели на дальних расстояниях
Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный", построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, успешно провел испытания гидроакустических систем корабля, сообщает ЕНВ.
В рамках проведения государственных испытаний экипаж корвета проверил работоспособность гидроакустических систем корабля, предназначенных для освещения подводной обстановки, в том числе для поиска и обнаружения подводных лодок, мин, торпед, а также подводных диверсантов на различных дальностях и глубинах на ходу, в дрейфе и при стоянке на якоре.
В частности, экипаж "Совершенного" совместно с представителями завода-изготовителя и госкомиссии провел испытания гидроакустических станций, позволяющих обнаружить подводные цели на дальних расстояниях. Особое внимание в ходе испытаний было уделено специальной буксируемой протяженной гидроакустической станции, имеющейся на вооружении корвета.
Четвёртый серийный корвет проекта 20380 "Совершенный" предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
Для этого использовалась дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота, а также запускались мишени, имитирующие надводные и подводные цели. В ходе проведения испытаний основная задача была выполнена в полном объеме – специалисты из числа экипажа при помощи комплексного использования данных поступающих из различных источников и подсистем, провели идентификацию информации, и выполнили взаимодействие с другими системами корабля, обеспечивающими применение оружия.
В ближайшие дни экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.
Метки: Совершенный, ТОФ