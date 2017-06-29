Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

28 июня 2017, 14:10
Камбоджийский монах смотрит на фотографии жертв в музее геноцида Туол Сленг в провинции Пномпень

В столице Камбоджи открыли мемориальный комплекс, посвящённый жертвам режима Пол Пота

70% камбоджийцев не помнят этой эпохи

С помощью Японии в камбоджийской столице Пномпене открылся объект для хранения судебных документов о геноциде в Камбодже. Зверства были совершены красными кхмерами во главе с Пол Потом во время его режима в 1970-х годах, сообщает ЕНВ.

Документы включают в себя свидетельские показания жертв режима на судах против руководителей красных кхмеров. Суды были проведены специальным трибуналом Организации Объединенных Наций и правительством Камбоджи. Процессы начались в 2006 году.

Считается, что более 1,7 миллиона человек были убиты.

На церемонии открытия во вторник заместитель премьер-министра Камбоджи Бин Чин заявил, что объект станет местом образования и памяти, чтобы предотвратить повторение этой ужасной истории.

Между тем, прошло почти 40 лет с момента падения режима Пол Пота, а 70% камбоджийцев не помнят этой эпохи.

В объекте планируется хранить документы суда, а также проводить семинары.

Посол Японии в Камбодже Хидхеиса Хориноути заявил, что Япония оказала помощь в строительстве этого объекта памяти, чтобы история режима Пол Пота была поведана будущим поколениям. Он сказал, что надеется, что исследователи также воспользуются объектом в научных целях.

Метки: Камбоджия, режим Пол Пота

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+