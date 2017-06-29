В столице Камбоджи открыли мемориальный комплекс, посвящённый жертвам режима Пол Пота

С помощью Японии в камбоджийской столице Пномпене открылся объект для хранения судебных документов о геноциде в Камбодже. Зверства были совершены красными кхмерами во главе с Пол Потом во время его режима в 1970-х годах, сообщает ЕНВ.

Документы включают в себя свидетельские показания жертв режима на судах против руководителей красных кхмеров. Суды были проведены специальным трибуналом Организации Объединенных Наций и правительством Камбоджи. Процессы начались в 2006 году.

Считается, что более 1,7 миллиона человек были убиты.

На церемонии открытия во вторник заместитель премьер-министра Камбоджи Бин Чин заявил, что объект станет местом образования и памяти, чтобы предотвратить повторение этой ужасной истории.

Между тем, прошло почти 40 лет с момента падения режима Пол Пота, а 70% камбоджийцев не помнят этой эпохи.

В объекте планируется хранить документы суда, а также проводить семинары.

Посол Японии в Камбодже Хидхеиса Хориноути заявил, что Япония оказала помощь в строительстве этого объекта памяти, чтобы история режима Пол Пота была поведана будущим поколениям. Он сказал, что надеется, что исследователи также воспользуются объектом в научных целях.