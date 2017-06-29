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Общество

28 июня 2017, 13:40
Татьяна Шевченко и Айра (в центре), рядом – Элеонора Лебедева с русским спаниелем Лакки

Лучшие собаки дальневосточной таможни соревнуются в Майкопе

Награждение победителей состоится 30 июня

26 июня 2017 года в Майкопе начальник Кинологического центра Федеральной таможенной службы Владимир Филиппов открыл чемпионат таможенных органов среди специалистов-кинологов, сообщает ЕНВ.

В этом году за переходящий кубок сражаются представители девяти команд, в том числе ФТС России, Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального, Южного таможенных управлений. Соревнования проводятся по программе, разработанной в соответствии со стандартами европейских и мировых чемпионатов специалистов-кинологов. Лучших определят в номинациях "Поиск имитаторов наркотических средств в багаже", "Поиск наркотических средств в легковом автотранспорте", "Поиск наркотических средств в грузовом автотранспорте", "Поиск наркотических средств в помещении", "Общий курс дрессировки".

Награждение победителей в личном и командном зачете состоится 30 июня. 

Традиционно проводимые с 2011 года соревнования являются настоящей проверкой профессионального мастерства кинологов ФТС России и уровня подготовки служебных собак. Кинологическая служба, которая функционирует в составе Федеральной таможенной службы, на сегодняшний день использует свыше 700 служебных собак. Большая часть из них ориентирована на поиск наркотических средств, взрывчатых веществ, денежных знаков.

За пять месяцев 2017 года с использованием служебных собак было обнаружено свыше 380 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ, 39 тысяч единиц боеприпасов, 123 тысяч долларов США и 2,5 миллиона рублей.

Яркими примерами работы служебных собак в 2017 году стали: выявление сотрудниками Выборгской таможни 266 кг гашиша в тайнике прицепа грузового автомобиля, следовавшего по территории России; выявление сотрудниками таможенного поста Аэропорт "Владивосток" в ручной клади пассажира, следовавшего в КНДР, свыше 30 тысяч долларов США; выявление красноярскими таможенниками более 5 кг марихуаны в чемодане пассажира, следовавшего в Россию из Королевства Тайланд.

Кинологическую службы ДВТУ на соревнованиях в Майкопе представляют Татьяна Шевченко из Находки с овчаркой Айрой и Элеонора Лебедева из Владивостока с русским спаниелем Лакки. 

Метки: ДВТУ, соревнование, ФТС

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