В Приморье зарегистрировано 4370 обращений по поводу присасывания клещей

Более четырех тысяч обращений по случаю присасывания клещей зарегистрировано в Приморском крае с начала года. Активность опасных насекомых регистрируется на 30 административных территориях края, но лидерами по количеству присасываний остаются пригород Владивостока и Надеждинский район, сообщает ЕНВ.

По данным территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, с нарастающим итогом в крае зарегистрировано 4370 обращений по поводу присасывания клещей, из них 889 – дети.

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано в городах: Владивосток (1691), Уссурийск (629), Находка (359), Артём (320), Спасск-Дальний (159), Арсеньев (147), Дальнегорск (113), Пожарский район (156), Кавалеровский район (104).

По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 8,1% (в 2016г.- зарегистрировано - 4755 случаев).

"На минувшей неделе зарегистрировано – 615 обращений населения с присасыванием клещей, из них 164 – дети", – сообщили в управлении.

На прошлой неделе зарегистрировано два случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у взрослого жителя Чугуевского района и ребёнка до 17 лет – жителя Владивостока. Присасывание клеща произошло в лесном районе бухты Шамора.

Кроме того, почти у 20 человек имеется подозрение на клещевой боррелиоз. Самым опасным в Приморье является энцефалитный клещ.

"С начала года с подозрением на клещевой энцефалит поступило 22 экстренных извещения, из них у 11 человек диагноз "клещевой вирусный энцефалит" (КВЭ) снят. У пяти жителей Яковлевского, Надеждинского, Тернейского, Кавалеровского районов, а также жителя Спасск-Дальний диагноз КВЭ подтверждён. Еще у шести человек проводится дифференциальная диагностика – окончательный диагноз КВЭ не установлен", – отметили в Роспотребнадзоре.

Врачи настоятельно рекомендуют при выезде на садовый участок, в лес или на природу одеть максимально закрывающую одежду, желательно светлых тонов, на которой клещи будут более заметны.

"В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающихся клещами: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)", – призывают в департаменте.

Следует обращать внимание, если у вас появилось внезапное повышение температуры тела до 39 градусов без признаков ОРВИ и отравления, слабость в мышцах, особенно в области шеи, в ногах и руках. При подобных симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.