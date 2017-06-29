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Экономика

28 июня 2017, 11:40
Депутаты Приморья разрешили выставить гостиницу Hyatt на мысе Бурный на аукцион

Депутаты Приморья разрешили выставить гостиницу Hyatt на мысе Бурный на аукцион

Начальная цена 4,1 млрд. руб

Проект постановления Законодательного Собрания Приморского края "Об одобрении предложения о продаже многофункционального гостиничного комплекса курортного типа (класс 5 звезд) в районе м. Бурный в г. Владивостоке" разработан в целях обеспечения соблюдения гласности и прозрачности при продаже имущества. Аукцион и подведение его итогов будет проводить АО "Российский аукционный дом". Большинством голосов депутаты поддержали порядок и процедуру продажи гостиницы. Разработанные условия на очередном заседании представила Ирина Михеева, и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В состав имущества, выставляемого на продажу единым лотом, входят два здания, земельные участки на правах аренды и оборудование. Одно из зданий – гостиница площадью более шести тысяч квадратных метров, степень готовности – 79%. Второе – спа-центр площадью 2,6 тысяч квадратных метров, степень готовности – 52%.

Продажа планируется в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме, на повышение начальной цены ("Английский аукцион"). Начальная цена первоначального предложения: 4 153,2 млн рублей. Размер задатка (обеспечения заявки) для участия в торгах составляет 200 млн рублей. В случае признания первых торгов с применением метода повышения начальной цены ("Английский аукцион") несостоявшимися, проводятся повторные торги с применением метода понижения начальной цены продажи ("Голландский аукцион"). Минимальная цена - 2 907,3 млн рублей.

"На данный момент мы обозначили начальную цену. Все будет зависеть от участников аукциона, в результате торгов она может многократно повыситься. Конечно, новый владелец гостиницы будет в ускоренном темпе завершать строительство и вводить объект в строй для того, чтобы окупить свои затраты, получать доход. Отдачу получит весь край: это и новые рабочие места, и налоги, и повышение туристической привлекательности Владивостока", - прокомментировал решение парламента председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. 

Метки: Hyatt, аукцион

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