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Китай

27 июня 2017, 23:50
Нобелевского лауреата, отбывающего наказание в КНР, временно освободили из-под стражи

Нобелевского лауреата, отбывающего наказание в КНР, временно освободили из-под стражи

Китайский писатель и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо выпущен из тюрьмы

Адвокат Лю Сяобо в понедельник заявил японской вещательной корпорации NHK, что по сообщениям семьи нобелевского лауреата писатель был освобожден для лечения рака печени, сообщает ЕНВ.

Лю Сяобо был приговорен к 11 годам лишения свободы в декабре 2009 года. Это произошло после того, как его признали виновным в попытке свергнуть китайское правительство.

Он опубликовал в интернете текст, в котором критиковал однопартийное правление Коммунистической партии Китая и призывал к демократизации. На следующий годон стал первым китайцем, получившим Нобелевскую премию мира. Однако, китайское правительство не позволило ему принять участие в церемонии награждения.

Соединенные Штаты и другие западные страны неоднократно призывали к освобождению Лю Сяобо. Некоторые гонконгские СМИ сообщают, что Лю был диагностирован с терминальным раком печени в конце мая и был условно освобожден несколькими днями позже. Средства массовой информации сообщают, что он находится в больнице Шэньяна, в северо-восточной провинции Ляонин.

В Пекине представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан, когда журналисты его спросили обосвобождении писателя, ответил, что ему ничего про это не известно.

Отметим, что 61-летний Лю Сяобо в свое время был одним из студенческих лидеров движения за демократию иучаствовал в инциденте на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Метки: Китай, писатель

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