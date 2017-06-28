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В мире

28 июня 2017, 10:10
Халтмаагийн Баттулга, Мийегомбо Энхболд

В Монголии объявлен второй тур президентских выборов

Каждый из трех кандидатов набрал более 30 процентов голосов

В Центризбиркоме Монголии заявили о том, что два ведущих кандидата на должность президента будут участвовать во втором туре, так как никто не получил больше 50 процентов голосов избирателей в понедельник, сообщает ЕНВ.

Три кандидата участвовали в выборах президента Монголии. В понедельник избирателивыбирали преемника действующего президента Цахиагийна Элбэгдоржа.

Избирательный комитет во вторник сообщил, что Халтмаа Баттулга из крупнейшей оппозиционной Демократической партии получил 38,1% голосов, Мийегомбо Энхболд из правящей Монгольской народной партии получил 30,3%, а Саинхуу Ганбаатар из оппозиционной Монгольской народно-революционной партии закончил участие в выборах с 30,2%.

Сообщается, что два претендента сразятся во втором туре выборов, который состоится 9 июля.

Спикер монгольского парламента Мийегомбо Энхболд, призывает к промышленному развитию и использованию иностранных инвестиций. Бывший член Кабинета министров Халтмаа Баттулга, подвергает критике меры жесткой экономии нынешней президентской администрации и обещал больше участия правительства в освоении природных ресурсов.

Основное внимание экспертов сосредоточено на том, сможет ли Энхболд сохранить общественное доверие после смены правительства на парламентских выборах в Монголии в прошлом году.

Отметим, что второй тур президентских выборов пройдёт впервые в истории страны. Должность президента Монголии была введена в 1990 году, за это время в стране сменилось 4 президента.

Метки: выборы, Монголия

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