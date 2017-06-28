Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-губернатора Приморья

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника администрации Приморского края Олега Ежова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморского края с ООО "Приморье Девелопмент" был заключен договор на строительство пожарного депо в с. Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн. рублей со сроком его окончания в октябре этого же года.

В декабре 2013 года мужчина, будучи директором указанного департамента, заведомо зная о незавершенном строительстве, неправомерно подписал документы о приемке фактически невыполненных работ, что послужило основанием для их оплаты в полном размере. В результате действий чиновника не выполнены мероприятия региональной программы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а бюджету Приморского края причинен крупный материальный ущерб в размере более 26 млн. рублей.

Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягным предъявлено исковое заявление о возмещении имущественного вреда.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.