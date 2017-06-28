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Политика

28 июня 2017, 00:20
Ряд районов Дальнего Востока приравняют к территории свободного порта Владивосток

Ряд районов Дальнего Востока приравняют к территории свободного порта Владивосток

Речь идет о Корсаковском городском округе Сахалинской области и Петропавловск-Камчатском городском округе

Комитет Совета Федерации по экономической политике на заседании 27 июня, рекомендовал палате принять закон, уточняющий перечень муниципальных образований, территории которых приравниваются к территории свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентсткую газету".

Речь, в частности, идёт о Корсаковском городском округе Сахалинской области и Петропавловск-Камчатском городском округе. Изменения внесены в целях единообразного употребления наименований населённых пунктов. Кроме того, ко второму чтению документа в Госдуме в него внесли поправку, которая включила в перечень Углегорский городской округ Сахалинской области. На указанные территории распространятся меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.

Как сообщил запред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, экспертиза текста закона не выявила коррупциогенные факторы.

Режим свободного порта, по данным Минвостокразвития, позволит запустить 12 новых инвестиционных проектов. Их общий объём инвестиций составит 66,8 миллиарда рублей. В частности, будут модернизированы и построены новые терминалы по перевалки угля, увеличены мощности угледобывающих предприятий и созданы новые производства. Это поспособствует развитию рынка российского угля и увеличению объёма его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в ведомстве.

Метки: Свободный порт Владивосток, Совет Федерации

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