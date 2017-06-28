Китай будет предавать гласности информацию об иностранных инвесторах

Китай создаст платформу, через которую будет предавать гласности информацию об иностранных инвесторах с целью повышения качества предоставляемых услуг. Соответствующее заявление опубликовало Министерство коммерции КНР, сообщает ЕНВ.

На платформе будут представлены сведения об иностранных инвестициях, совместные годовые отчеты и данные о репутации иностранных инвесторов, говорится в заявлении.

Правительство сместит свои приоритеты с утверждения иностранных инвестиций на регулирование и надзор за ними с целью формирования более благоприятной среды для иностранных инвесторов, отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что платформа повысит прозрачность и прогнозируемость управления иностранными инвестициями.

Минкоммерции призвало пилотные зоны свободной торговли и государственные зоны экономического развития взять на себя ведущую роль в создании платформы.

Как показывают данные министерства, в мае прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китай сократились на 3,7% в годовом выражении до 54,7 млрд юаней (около 8 млрд долл. США). А за первые пять месяцев года приток ПИИ замедлился на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года.