Китай еще на три месяца приостановил импорт угля из Северной Кореи

Китай на три месяца приостановил импорт угля из Северной Кореи в рамках усилий по осуществлению санкций к КНДР, принятых ранее Советом Безопасности США, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что в мае Китай не импортировал уголь из Северной Кореи, при этом, был резко увеличен импорт угля из Индонезии, Монголии и России.

До этого, Китай временно прекратил весь импорт угля из Северной Кореи в марте в результате эмбарго, которое будет действовать до конца года.

Ожидается, что эта приостановка затронет северокорейскую экономику, учитывая, что торговля углем с Китаем составляет 90% от всей торговли углем Северной Кореи, который наряду с железной рудой занимает более 40 процентов торгового оборота между КНР и КНДР.

Начиная с 1 января, был установлен максимальный предел на экспорт угля в Северной Корее на сумму 400,9 млн. долл. США, или 7,5 млн. тонн в год, в зависимости от того, какой из показателей ниже.

По сравнению с сокращением импорта угля из Северной Кореи, импорт Китая из Индонезии и Монголии вырос на 23% и 42%, соответственно, по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 3,86 млн. тонн и 3,16 млн. тонн в мае.

При этом, импорт Китая из России с начала года достиг двукратного увеличения до 490 000 тонн.