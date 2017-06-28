Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

27 июня 2017, 19:40
Учёные из разных стран собрались в Токио для обсуждения создания квантовых компьютеров

Учёные из разных стран собрались в Токио для обсуждения создания квантовых компьютеров

Конференция продлится до четверга

Ученые со всего мира собрались в Токио, чтобы поделиться своими последними выводами о квантовых вычислениях. Технология имеет все шансы стать эпохальной, сообщает ЕНВ.

Около 200 ученых посетили в этом году конференцию по квантовой вычислительной технике, которая открылась в понедельник. В числе гостей исследователи из Google, НАСА, Lockheed Martin и Токийского университета.

Ранее считалось, что идее квантовых компьютеров потребуется несколько десятилетий для развития. Однако, канадская венчурная фирма "D-WaveSystems" выпустила первый в мире квантовый компьютер в 2011 году.

Фирма применила принцип под называнием "квантовый отжиг". Он помогает найти лучший ответ из конечного набора объектов. Ответы на поставленные задачи были получены почти мгновенно по сравнению с обычными цифровыми компьютерами.

Google и NASA входят в число покупателей квантовых компьютеров. Ранее они объявили, что квантовые компьютеры решили свои поставленные задачи в 100 миллионов раз быстрее, чем обычные компьютеры.

Официальный представитель Google заявил на конференции в понедельник, что компания разрабатывает свои собственные квантовые компьютеры и получает некоторые результаты. По словам чиновника, Google также пытается применить квантовые вычисления для искусственного интеллекта.

Участники конференции ещё обсудят, как использовать квантовые вычисления, чтобы облегчить перегрузку трафика и разработать новые технологические методы.

На конференции присутствовал Хартмут Невен из Лаборатории квантового искусственного интеллекта Google. Он сказал, что искусственный интеллект может быть значительно улучшен благодаря использованию квантовых компьютеров.

Профессор Хидетоши Нишимори из Токийского технологического института, представивший концепцию квантового отжига, заявил, что он считает, что область квантовых вычислений продвигается оттеоретических к прикладным исследованиям.

Конференция продлится до четверга. 

Метки: Google, NASA, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Делегация из Японии отправилась на КурилыДелегация из Японии отправилась на Курилы
вчера, 15:20
Делегацию возглавляет специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава
Японские рыбаки бьют тревогу в связи с запуском ракет Северной КореейЯпонские рыбаки бьют тревогу в связи с запуском ракет Северной Кореей
23 июня 2017, 14:00
Рыбаки провели внеочередное собрание
Мун Чжэ Ин напомнил Японии про "женщин для утех"Мун Чжэ Ин напомнил Японии про "женщин для утех"
22 июня 2017, 11:00
Япония в свою очередь призвал к выполнению соглашения, к которому страны пришли в 2015 году

Последние новости

Ряд районов Дальнего Востока приравняют к территории свободного порта ВладивостокРяд районов Дальнего Востока приравняют к территории свободного порта Владивосток
сегодня, 00:20
Речь идет о Корсаковском городском округе Сахалинской области и Петропавловск-Камчатском городском округе
Нобелевского лауреата, отбывающего наказание в КНР, временно освободили из-под стражиНобелевского лауреата, отбывающего наказание в КНР, временно освободили из-под стражи
вчера, 23:50
Китайский писатель и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо выпущен из тюрьмы
Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-губернатора ПриморьяЗамгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-губернатора Приморья
вчера, 23:10
Бюджету края причинен материальный ущерб в размере более 26 млн. рублей

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+