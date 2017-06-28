Учёные из разных стран собрались в Токио для обсуждения создания квантовых компьютеров

Ученые со всего мира собрались в Токио, чтобы поделиться своими последними выводами о квантовых вычислениях. Технология имеет все шансы стать эпохальной, сообщает ЕНВ.

Около 200 ученых посетили в этом году конференцию по квантовой вычислительной технике, которая открылась в понедельник. В числе гостей исследователи из Google, НАСА, Lockheed Martin и Токийского университета.

Ранее считалось, что идее квантовых компьютеров потребуется несколько десятилетий для развития. Однако, канадская венчурная фирма "D-WaveSystems" выпустила первый в мире квантовый компьютер в 2011 году.

Фирма применила принцип под называнием "квантовый отжиг". Он помогает найти лучший ответ из конечного набора объектов. Ответы на поставленные задачи были получены почти мгновенно по сравнению с обычными цифровыми компьютерами.

Google и NASA входят в число покупателей квантовых компьютеров. Ранее они объявили, что квантовые компьютеры решили свои поставленные задачи в 100 миллионов раз быстрее, чем обычные компьютеры.

Официальный представитель Google заявил на конференции в понедельник, что компания разрабатывает свои собственные квантовые компьютеры и получает некоторые результаты. По словам чиновника, Google также пытается применить квантовые вычисления для искусственного интеллекта.

Участники конференции ещё обсудят, как использовать квантовые вычисления, чтобы облегчить перегрузку трафика и разработать новые технологические методы.

На конференции присутствовал Хартмут Невен из Лаборатории квантового искусственного интеллекта Google. Он сказал, что искусственный интеллект может быть значительно улучшен благодаря использованию квантовых компьютеров.

Профессор Хидетоши Нишимори из Токийского технологического института, представивший концепцию квантового отжига, заявил, что он считает, что область квантовых вычислений продвигается оттеоретических к прикладным исследованиям.

Конференция продлится до четверга.