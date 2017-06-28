ВТБ24 открыл офис Private Banking во Владивостоке

Новый офис ВТБ24 Private Banking открылся в столице Приморья по адресу ул. Мордовцева, 8А. Для банка это уже 25-я точка подобного формата по всей России. ВТБ24 Private Banking – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию состоятельных клиентов банка и членов их семей, сообщает ЕНВ.

Директором офиса ВТБ24 Private Banking во Владивостоке назначена Надежда Галиус, ранее возглавлявшая офис для состоятельных клиентов формата "Привилегия". В новой должности она будет заниматься развитием услуг премиального банковского обслуживания частных лиц в Приморском крае.

"В нашем городе достаточно владельцев крупного капитала, некоторые из них уже являются владельцами премиальных пакетов ВТБ24. Мы видим здесь много клиентов, которые ценят бережное отношение к своему капиталу. Мы рады представить жителям Владивостока сферу Private Banking & Wealth Management от ВТБ24, где каждому клиенту гарантирован высший европейский уровень обслуживания", - отметила Надежда Галиус.

Главная цель работы нового офиса состоит в эффективной реализации финансового потенциала состоятельных клиентов и обеспечении максимальной конфиденциальности их обслуживания. Коммуникация с банком строится через персонального финансового менеджера, задача которого – защищать финансовые интересы клиентам, а также обеспечивать быстрый и удобный доступ ко всем необходимым услугам.

Клиентам Private Banking группы ВТБ доступны как классические банковские услуги с лучшими условиями, так и сложные структурированные продукты. Семейный офис оказывает услуги в части налогового, юридического сопровождения, а также услуги lifestyle. Кроме того, для VIP-клиентов доступна широкая программа скидок в бутиках, отелях премиум-класса, медицинских учреждениях и других компаниях-партнерах. "Порог входа" для обслуживания в Private Banking ВТБ24в регионе составляет 30 млн рублей.

В новом офисе для клиентов созданы оптимальные условия для проведения деловых встреч и переговоров, депозитарий и собственная охраняемая парковка, что обеспечивает комфорт и полную конфиденциальность для клиента.

"Потенциал развития сегмента Private Banking в крупных региональных центрах достаточно высок, этот рынок растет на 30-50% в год. Наша работа подтверждает, что состоятельным клиентам близок и понятен этот формат, и я уверен, что Владивосток не станет исключением", – прокомментриовал управляющий директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Николай Пряхин.

ВТБ24 развивает Private Banking с 2007 года, сегодня офисы данного формата работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Сургуте, Хабаровске, Воронеже, Ижевске, Кемерово, Красноярске, Перми, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Челябинске. После открытия офиса во Владивостоке Private Banking ВТБ24 покрыл географию всей территории РФ от Северо-Запада (Санкт-Петербург) до Приморья (Владивосток).

На текущий момент количество VIP-офисов ВТБ24 составляет 25 точек. В 2017 году планируется запуск еще 1 офиса ВТБ24 Private Banking в Санкт-Петербурге.

Общий портфель активов под управлением ВТБ24 Private Banking на 1 мая 2017 года составляет 884 млрд рублей.