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Япония

27 июня 2017, 15:20
Делегация из Японии отправилась на Курилы

Делегация из Японии отправилась на Курилы

Делегацию возглавляет специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава

Делегация из 70 японских чиновников и представителей бизнеса во главе со специальным советником премьер-министра Эйити Хасэгавой отправилась на южную часть Курильских островов, чтобы провести исследование для осуществления предложенной совместной экономической деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Группа представителей японского правительства и бизнеса во вторник утром отправилась в путь из порта на острове Хоккайдо.

По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, у островов есть большой потенциал для развития. Он сказал, что совместная экономическая деятельность принесет пользу, как России, так и Японии, и что местные власти будут полностью поддерживать совместные проекты.

27 июня делегация должна прибыть на остров Кунашир. 28 июня японские специалисты отдельными группами будут работать на Кунашире, изучая потенциальные проекты в сфере рыболовства и марикультуры, медицины, туризма и строительства. 29 июня они отправятся на остров Итуруп, а 30 июня — на Шикотан. 1 июля группа на теплоходе вернется в японский порт Немуро.

Они также встретятся с российскими коллегами, чтобы узнать об экономических потребностях местных жителей. Японская сторона надеется, что результаты исследования помогут конкретизировать список предложенных проектов.

Напомним, Япония и Россия на саммите в апреле договорились провести подобное исследование южных Курил.

Метки: Курилы, Япония

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