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Общество

27 июня 2017, 15:00
Байкерский сезон открыли судебные приставы Владивостока

"Байкерский сезон" открыли судебные приставы Владивостока

Житель Владивостока после ареста мотоцикла погасил задолженность по 8 административным штрафам

В отделе судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа в отношении гражданина Р. было возбуждено 8 исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных Госавтоинспекцией за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга составляла 7 тысяч 300 рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление . 

При проверке имущественного положения должника было установлено, что в собственности неплательщика имеются 2 автомобиля, а также мотоцикл марки Suzuki Intruder. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом.

Как выяснилось, именно применение судебным приставом ограничительных мер заставило гражданина Р. явиться в отдел. Автолюбитель собирался продать машину, однако совершить сделку ему помешал выставленный запрет.

В отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа должник явился, держа в руках мотоциклетный шлем. Обратив внимание на данное средство защиты, судебный пристав предположил, что гражданин Р. приехал на мотоцикле. Ожидания исполнителя Закона подтвердились – у входа в здание отдела стоял мотоцикл, принадлежащий должнику.

На транспортное средство был наложен арест. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение.

В этот же день байкер выплатил всю сумму задолженности по 8 административным штрафам. 

Метки: бакйеры, приставы

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