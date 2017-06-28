Корветы уходят в Находку

ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) из Комсомольска-на-Амуре меняет месторасположение достроечной базы своих кораблей, которая с шестидесятых годов прошлого века находилась в приморском городе "оборонки" Большом Камне, сообщает ЕНВ со ссылкой на ИА "CUSTOMS.NEWS".

Новый собственник территории судостроительного завода "Звезда", на землях которого размещалась достроечная база АСЗ "Восток", где многие годы проводились сдаточные испытания НК И ПЛ комсомольской постройки, потребовал освободить площадь базы для модернизации "Звезды". Поэтому "Восток" будет к осени перемещен в Находку.

О том, что новая достроечная база ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) будет с конца лета располагаться в Находке, а не в Большом Камне, намедни сообщил начальник первого стапельного цеха завода Иван Хизь.

"Сейчас ведутся подготовительные работы с этой базой, к моменту перевода судна туда должно быть все готово. Со старой закончился контракт. Сейчас у нас в Большом Камне стоит первый корвет, построенный для МО РФ в рамках госконтракта, он тоже будет переводиться на новую базу", — рассказал судостроитель.

Напомним, что в настоящий момент на корвете полным ходом идут госиспытания, а завод на Амуре готовится к выводу со стапелей второго корвета проекта 20380, это ориентировочно произойдет к 15 июля. Монтаж оборудования на корабле и его подготовка к перегону в Находку по Амуру и Японскому морю должны быть завершены к сентябрю, добавил представитель АСЗ.



Проблемы с достроечной базой ЗСО "Восток" начались у АСЗ после того, в 2013 году собственником всех предприятий, входивших в "Дальневосточный центр судостроения и ремонта" (ДЦСС), включая АО "Дальневосточный завод "Звезда", стала НК "Роснефть".

Головная нефтяная компания России рассчитывает развивать в Приморье на базе "Звезды" строительство гражданских судов, для которого заводу в Большом Камне нужны новые производственные площади. Именно из-за "земельной проблемы" АСЗ даже был вынужден арендовать у нового собственника свою же бывшую достроечную базу.

В качестве вариантов нового размещения базы заводу были предложены территории нескольких оборонных предприятий, в том числе ОАО "Приморский судоремонтный завод" в Находке.

Напомним, что АСЗ после свертывания на заводе многолетнего производства подводных лодок для ТОФ, строит для Минобороны четыре корвета проекта 20380. Первый из них - "Совершенный" (заводской номер 2101), заложенный еще в 2006 году, в прошлом году наконец-то спущен на воду и сейчас проходит сдаточные испытания в Большом Камне. Причиной задержки строительства были изначально невыполнимые параметры заказа по цене, которые согласился взять на себя завод — затем контракты пришлось корректировать, повышая стоимость работ. Второй корвет серии - "Громкий" (2102) еще достаивается на верфях Комсомольска. Летом 2015 года АСЗ получил контракты на еще два корвета: "Герой РФ АлдарЦыденжапов" (2103) и "Резкий" (2104). Оба также уже заложены.

На "Приморском заводе" Находки приходу на территорию АСЗ рады прежде всего специалисты-судоремонтники, рассчитывающие на участие в работах по достройке корветов, а как следствие – повышение зарплат.

Как следует из отчета "Судоремонтного комплекса-ПЗ", в 2016 году на заводе (он теперь представляет из себя несколько независимых ООО-шек) был произведен ремонт на 50 судах, из них отдоковано в полном объеме 34 судно (в 2015 году - 31 судно). Основная доля заказов приходилась на комплексные ремонты, однако выполнен значительный перечень работ по ремонту отдельных механизмов и систем, дизелей, трубопроводов, коленчатых валов и пр.

В денежном выражении объем производства увеличился в сравнении с 2015 годом на 17,2%. Наибольший объем работ выполнен специалистами котельно-трубопроводного производства – 41,8%, корпусно-докового производства – 25,5%, слесарно-механического производства по ремонту винто-рулевого комплекса (12,8%), а также специалистами станочного участка – 7,3%.

В своем отчете дирекция "Судоремонтного комплекса-ПЗ" отмечает, что в целом предприятие работало стабильно. Примерно половину отремонтированного флота составили транспортные суда (танкеры, буксиры), по-прежнему ремонтируется рыболовный флот – к примеру, отремонтированы ПТР, плавзаводы, рефрижераторные суда.

Впервые в 2016 году были отремонтированы такие суда как СТР "Калыгирь", ТК "Сахоил", МРТР "Пик Надежды". Ремонтировались также суда традиционных заказчиков – СТР "Мильково" (ООО "Минералтрансгрупп"), ТК "Турмалин" (ООО "Дилмас"), БК "Инженер Ковригин" (ООО "Порт-Маркет"), МПБ "Дальмос" (ООО "Поллукс").

Кстати, вполне возможно, что с приходом в "Приморский завод" первого заказа российской "оборонки" на территории ПЗ прекратится перевалка угля, против которой не первый год протестуют находкинцы.