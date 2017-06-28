Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2017

На официальном сайте Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, размещена архитектура деловой программы. Главным событием Форума станет пленарная сессия "Дальний Восток: создавая новую реальность" с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщае ЕНВ со ссылкой на сайт ВЭФ.

"Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз мы будем говорить уже о сделанном. К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует", - сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федераций – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В основе архитектуры деловой программы – четыре основных тематических блока.

Первое направление дискуссий – "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?". В рамках этого блока будут обсуждаться результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы "Дальневосточный гектар".

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика, будет раскрыт в блоке "Как делать бизнес на Дальнем Востоке".

Третий тематический блок – "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая". Этот блок предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетике, логистике, финансах и новых технологиях.

Четвертая тема – "Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы", где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а также создания новых рабочих мест в регионе.

В рамках Форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: "Россия – АСЕАН", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Республика Корея", "Россия – Япония".

"Восточный экономический форум является площадкой, которая создает благоприятные условия для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества, и способствует развитию деловых связей с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия "на полях" Форума. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия – АСЕАН, заседание клуба "Валдай", 6 международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также церемонии открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Как подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, программа Восточного экономического форума продемонстрирует динамику изменений, происходящих на восточных территориях России.

"Первый и второй форум мы, на мой взгляд, провели неплохо.Было интересно инвесторам, мы получили большой приток инвестиций, большой приток интереса к Дальнему Востоку, и в целом положительные отзывы от всех приглашенных. В этом году мы также должны оправдывать инвестиционный интерес, обязаны сделать так, чтобы третий форум был еще более интересным. Мы должны показывать практику, показывать успешность тех людей, которые уже пришли на Дальний Восток и уже сегодня работают", - отметил Александр Галушка.