Южная Корея не отменит решение о размещении THAAD

Правительство не намерено отказываться от обещаний, сделанных в духе американо-южнокорейского альянса
Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что правительство не планирует отменять размещение в стране передовой американской системы противоракетной обороны THAAD, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Ренхап.
Выступая на форуме по вопросам безопасности, Кан сказала, что решение о размещении THAAD было принято на основании альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами.
"У моего правительства нет намерений дать задних ход тем обязательствам, которые были сделаны в рамках американо-южнокорейского альянса", — сообщила МИД Кан Гён Хва. Она так же подчеркнула, что оценка влияния системы ПРО на окружающую среду на Корейском полуострове является делом внутренним.
Она сказала об этом в понедельник перед первым саммитом между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и президентом США Дональдом Трампом, который состоится на этой неделе.
Кан дала понять, что правительство будет добиваться поддержки данного решения со стороны общественности путем демократических процедур.
В Южной Корее не стихает оппозиция против размещения системы THAAD. США и Южная Корея пока что не достигли согласия по вопросу о сроках эксплуатации.
Кроме этого выяснилось, что общая оценка воздействия американской противоракетной системы на окружающую среду Южной Кореи не проводилась. Для размещения комплекса THAAD правительство Южной Кореи согласилось выделить участок в 690 тысяч квадратных метров в два этапа. Нынешнее руководство страны полагает, что это было сделано с целью избежать проведения детальной оценки воздействия системы ПРО США на экологию.
Напомним, в июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
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