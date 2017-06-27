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Южная Корея

27 июня 2017, 11:00
Южная Корея не отменит решения о размещении THAAD

Южная Корея не отменит решение о размещении THAAD

Правительство не намерено отказываться от обещаний, сделанных в духе американо-южнокорейского альянса

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что правительство не планирует отменять размещение в стране передовой американской системы противоракетной обороны THAAD, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Ренхап.

Выступая на форуме по вопросам безопасности, Кан сказала, что решение о размещении THAAD было принято на основании альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами.

"У моего правительства нет намерений дать задних ход тем обязательствам, которые были сделаны в рамках американо-южнокорейского альянса", — сообщила МИД Кан Гён Хва. Она так же подчеркнула, что оценка влияния системы ПРО на окружающую среду на Корейском полуострове является делом внутренним.

Она сказала об этом в понедельник перед первым саммитом между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и президентом США Дональдом Трампом, который состоится на этой неделе.

Кан дала понять, что правительство будет добиваться поддержки данного решения со стороны общественности путем демократических процедур.

В Южной Корее не стихает оппозиция против размещения системы THAAD. США и Южная Корея пока что не достигли согласия по вопросу о сроках эксплуатации.

Отметим, в начале июня в СМИ попала информация, что в Южную Корею без ведома администрации нового президента Мун Чжэ Ина были введены дополнительные четыре ракетные пусковых установки. Администрация президента обвинила заместителя министра обороны по вопросам политики Ви Сын Хо в умышленном сокрытии от руководства информации по американской системе ПРО THAAD с целью избежать оценки ее воздействия на окружающую среду.

Кроме этого выяснилось, что общая оценка воздействия американской противоракетной системы на окружающую среду Южной Кореи не проводилась. Для размещения комплекса THAAD правительство Южной Кореи согласилось выделить участок в 690 тысяч квадратных метров в два этапа. Нынешнее руководство страны полагает, что это было сделано с целью избежать проведения детальной оценки воздействия системы ПРО США на экологию.

Напомним, в июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Метки: THAAD, Южная Корея

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