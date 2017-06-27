Владивостокской таможней пресечена попытка перевозки радиационно-опасного товара

В зоне таможенного контроля морского пункта пропуска Владивосток силами Владивостокской таможни обнаружен контейнер, имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения, сообщает ЕНВ.

По документам опасный груз значился как металлические трубы.

Учитывая, что товар был доставлен для дальнейшего следования в пределах Российской Федерации и не находился под таможенным контролем, должностные лица Владивостокской таможни передали находку в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю для осуществления надлежавших действий и принятия решений.

В дальнейшем, в ходе разбирательств и фактического контроля со вскрытием контейнера было установлено, что в контейнере находились именно металлические трубы, представляющие определенную радиационную опасность.

По результатам лабораторных исследований испытательной лаборатории ООО "Примтехнополис", которой было поручено заниматься радиационными измерениями, было установлено: мощность эквивалентной дозы по гамма-излучению на поверхности трубы составляет 4,2 мкЗв/ч, что более чем в 30 раз превышает естественный радиационный фон. Также, на товаре было обнаружено наличие радиоактивного загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами.

По мнению Владивостокской таможни, благодаря работе должностных лиц таможни была успешно пресечена попытка перевозки радиационно-опасного товара по стране и его дальнейшее использование на территории России.