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Южная Корея

26 июня 2017, 18:00
Митинг против установки американских ПРО прошел в Сеуле

Митинг против установки американских ПРО прошел в Сеуле

Южнокорейские активисты, которые выступают против развертывания передовой системы ПРО США в своей стране, организовали массовый митинг в столице

Несколько тысяч человек собрались в центре Сеула в субботу, чтобы выразить протест против развертывания американской системыПРО, также известной как THAAD, сообщает ЕНВ.

Южная Корея во время президентстваПак Кын Хе согласилась разрешить американским войскам развернуть данную систему противоракетной обороны в рамках защиты страны от баллистических ракет КНДР. Однако, многие граждане оказались категорически против подобного развертывания.

Люди, участвовавшие в митинге, заявили, что THAAD развернут незаконно. Они также сказали, что система не будет защищать Южную Корею.

Участники прошли в посольство США в Сеуле и окружили здание. В то время, как они митинговали, развались лозунги "Сверните THAAD обратно".

Атмосфера митинга была напряженной, была даже угроза общественной безопасности.

Президент Южной Кореи Мун Джэин, который вступил в должность в прошлом месяце, также критиковал развертывание THAAD. Он поручил должностным лицам провести оценку воздействия этой системы на окружающую среду. Этот шаг может задержать начало работы системы и создать противоречие в общении с американской стороной.

Мун планирует посетить Соединенные Штаты в конце этой недели. Встреча на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом будет для него первой.

Метки: Южная Корея

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