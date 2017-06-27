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В мире

26 июня 2017, 17:00
Северная Корея провела антиамериканскую акцию

Северная Корея провела антиамериканскую акцию

В КНДР отметили дату начала Корейской войны 1950-1953 годов как День борьбы против США

Северная Корея провела массовое антиамериканское мероприятие в воскресенье. Оно состоялось в столичном городе Пхеньяне в ознаменование 67-й годовщины начала корейской войны. Север вновь предупредил о возможности ядерных ударов по США и Южной Корее, сообщает ЕНВ.

В ознаменование празднования высшие чиновники появились на балконе у площади Ким Ир Сена. Один из высокопоставленных чиновников Народного комитета Пхеньяна заявил, что, став ядерной державой, страна приобрела "волшебный меч", чтобы окончательно урегулировать свою конфронтацию с Соединенными Штатами.

Он предупредил Соединенные Штаты и Южную Корею о том, что военные и люди Севера полностью уничтожат агрессоров ядерными атаками, если оппоненты принесут "темные облака ядерной войны".

Участники демонстрации маршировали, держа в руках баннеры с лозунгом: "Мы нанесем серьезный удар по Соединенным Штатам".

В газете "Рабочая партия" ("РодонгСинмун"), в ее воскресном издании было заявлено, что Север будет продолжать укреплять возможности упреждающего нападения, пока продолжается угроза ядерной войны.

Сама дата начала Корейской войны очень важна для северокорейцев. Она воспринимается обществом КНДР как война против иностранных захватчиков, в роли которых выступают США. Северокорейское общество до сих пор живёт в условиях возможной мобилизации. 

Напомним, в войне двух Корей 1950-1953 гг. погибли 4 миллиона корейцев, 1 миллион китайцев, 54 246 американцев, а также 120 советских лётчиков.

Метки: Северная Корея

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