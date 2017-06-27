Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

26 июня 2017, 16:30
В результате оползня в Китае не менее 10 человек погибли

В результате оползня в Китае не менее 10 человек погибли

93 пропали без вести

Десять человек были найдены мертвыми в результате оползня в КНР.  Усилия по спасению людей продолжаются, поскольку по состоянию на понедельник, ещё 93 человек считаются пропавшими без вести на месте массового оползня, который случился в субботу в юго-восточном Китае, сообщает ЕНВ.

Оползень произошел в округе Мао, в провинции Сычуань. Грязь и скалы рухнули вниз по горе и похоронили деревенские дома, находящиеся внизу.

Правительство провинции сообщает, что на данный момент найдено 10 тел погибших.Полиция и пожарные всю ночь продолжали работы по поиску пропавших без вести. При этом, были использованы поисковые собаки и тяжелая техника для выкапывания щебня.

Стоит отметить, что спасательные бригады испытывают трудности, даже имея поддержку техники, так как обширные территории покрыты огромным количеством земли и скал. Размер охваченной операцией территории оценивается примерно в 8 миллионов кубических метров.

Метки: Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Умное производство" станет основной темой предстоящей 11-й ЭКСПО в Чанчуне"Умное производство" станет основной темой предстоящей 11-й ЭКСПО в Чанчуне
21 июня 2017, 16:30
Оргкомитет ежегодного проекта "Китай - Северо-Восточная Азия" провел международную пресс-конференцию
Китай выступил в поддержку выпуска Россией ОФЗ в юаняхКитай выступил в поддержку выпуска Россией ОФЗ в юанях
20 июня 2017, 14:20
Это необходимо для создания благоприятных политических условий для развития торгово-экономических между двумя странами
В России пройдут китайско-российские учения "Морское взаимодействие -2017"В России пройдут китайско-российские учения "Морское взаимодействие -2017"
19 июня 2017, 18:50
Отряд китайских военных кораблей уже отправился в Балтийское море для участия в первом этапе учений

Последние новости

Митинг против установки американских ПРО прошел в СеулеМитинг против установки американских ПРО прошел в Сеуле
вчера, 18:00
Южнокорейские активисты, которые выступают против развертывания передовой системы ПРО США в своей стране, организовали массовый митинг в столице
Северная Корея провела антиамериканскую акциюСеверная Корея провела антиамериканскую акцию
вчера, 17:00
В КНДР отметили дату начала Корейской войны 1950-1953 годов как День борьбы против США
В Монголии проходят президентские выборыВ Монголии проходят президентские выборы
вчера, 16:20
Монгольские избиратели отдают свои голоса на президентских выборах в понедельник 26 июня

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+