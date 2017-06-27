В результате оползня в Китае не менее 10 человек погибли

Десять человек были найдены мертвыми в результате оползня в КНР. Усилия по спасению людей продолжаются, поскольку по состоянию на понедельник, ещё 93 человек считаются пропавшими без вести на месте массового оползня, который случился в субботу в юго-восточном Китае, сообщает ЕНВ.

Оползень произошел в округе Мао, в провинции Сычуань. Грязь и скалы рухнули вниз по горе и похоронили деревенские дома, находящиеся внизу.

Правительство провинции сообщает, что на данный момент найдено 10 тел погибших.Полиция и пожарные всю ночь продолжали работы по поиску пропавших без вести. При этом, были использованы поисковые собаки и тяжелая техника для выкапывания щебня.

Стоит отметить, что спасательные бригады испытывают трудности, даже имея поддержку техники, так как обширные территории покрыты огромным количеством земли и скал. Размер охваченной операцией территории оценивается примерно в 8 миллионов кубических метров.