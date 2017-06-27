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В мире

26 июня 2017, 16:20
В Монголии проходят президентские выборы

В Монголии проходят президентские выборы

Монгольские избиратели отдают свои голоса на президентских выборах в понедельник 26 июня

Избирательные участки в Монголии будут открыты сегодня с 7:00 до 22:00 по местному времени. Первые результатов выборов должны быть известны уже во вторник утром, сообщает ЕНВ.

В гонке участвуют три кандидата. Главная цель выборов – выбрать преемника действующего президента ЦахиагиинаЭльбэгдоржа, который уходит с поста после двух четырехлетних сроков президентства.

МигомбоЭнхболд является спикером парламента и представляет правящую Монгольскую народную партию. ХалтмааБатулгаа из крупнейшей оппозиционной Демократической партии – бывший министр Кабинета министров страны. СаинхууГанбаатар из Монгольской народно-революционной партии является бывшим депутатом парламента.

В центре внимания выборов – стратегии восстановления и роста бюджета.Монголия фиксировала экономический рост в течение трех лет подряд с 2011 года путем экспорта в Китай своих природных ресурсов, таких как уголь и медь.

Однако, за последние годы темпы экономики Монголии снизились. Причиной тому послужили, в основном, экономический спад Китая и снижение цен на природные ресурсы. В прошлом году они выросли всего на один процент.

Энхболд в ходе своей предвыборной кампаниипризывал к промышленному развитию в стране, путем привлечения иностранных инвестиций. Батульгаанастаивал на том, что правительству следует продолжать участвовать в разработке месторождений ресурсов и поощрять их экспорт. Ганбатаракцентировал свое внимание вокруг проблемыразвития сельского хозяйства, в особенности, животноводства,предложил на рассмотрение меры по оказанию помощи безработным.

Отметим, что по форме правления Монголия является смешанной президентско-парламентской республикой. Президент возглавляет вооруженные силы и имеет право вето на законопроекты. Должность президента была учреждена в 1990 году. Сегодня жители Монголии изберут своего пятого президента.

Метки: Монголия

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