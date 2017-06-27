"Ювелирному дресс-коду" обучили во Владивостоке

23 июня в итальянском салоне красоты и SPA "Aldo Coppola" прошел эксклюзивный мастер-класс "Ювелирный дресс-код" от Надежды Ткаченко, руководителя ювелирного дома "Золотой Ажур", сообщает ЕНВ.

Ювелирные украшения выступают в качестве одного из основных средств идентификации современного человека, поэтому обсуждение трендов в этой сфере является таким же актуальным, как и в стиле одежды. Спикер мастер-класса – Надежда Ткаченко, уникальный специалист в ювелирной сфере региона, под руководством которой "Золотой ажур" успешно работает в Приморье уже более 20 лет.

Она начала "Ювелирный дресс-код" с истории происхождения украшений. Некоторые современные тенденции в ювелирной моде практически не изменились за прошедшие столетия. Кроме того, как стало известно, сейчас в моду вновь входит украшения, выполненные "под старину", а ранее забытый жемчуг вновь массово возвращается в обиход российских модниц.

Надежда Ткаченко говорила не только о женских украшениях. Мастер-класс носил универсальный характер, ведь на нем присутствовали и мужчины. Как рассказала Надежда Геннадьевна, ювелирная мода на различные браслеты и аксессуары высокими темпами идет и к представителям сильного пола. Так, известный шоумен, популярный актёр Дмитрий Нагиев носит по несколько аксессуаров на одной руке. "И это тоже сегодняшний тренд", - отметила она.

Партнёрами и организаторами "Ювелирного дресс-кода" выступили:

Центр социальных инноваций "Чёрный куб", дальневосточная рекламная PR-компания полного цикла, осуществляющая маркетинговое, информационно-аналитическое и правовое сопровождение деятельности клиентов в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сеть ювелирных магазинов "Золотой Ажур", один из первых поставщиков ювелирной продукции на Дальнем Востоке. Работает на рынке с 27 июня 1994 года.

Ресторан "Пятый Океан", один из лучших ресторанов морской кухни в регионе, предлагающий своим посетителям уникальные изысканные блюда из морепродуктов, свежие устрицы, крабы, гребешок из аквариума.

Итальянский салон красоты и SPA "AldoCoppola", одна из крупнейших мировых сетей в индустрии красоты. Салоны AldoCoppola находятся не только в России, но и в Европе, в частности, в Милане и Лондоне.

Строительная компания "Аврора-Строй", один из лидеров современного жилищного строительства в Приморском крае, предлагающий комфортные условия покупки и доступные цены на квартиры.

Архитектурно-строительная компания "Нео-Комфорт", один из самых опытных проектировщиков на территории Приморского края. В послужном списке компании более 770 выполненных проектов, среди которых 540 дизайнов квартир, 196 домов, 56 общественных зданий, 42 офисных помещения, а также десятки иных ландшафтных и архитектурных решений.

В ходе мероприятия был продемонстрирован модельный показ последних коллекций крупнейших российских ювелирных заводов. Надежда Ткаченко со своими помощницами продемонстрировали основные тенденции в ювелирной моде.

В заключение "Ювелирного дресс-кода" для гостей был организован изысканный фуршет от ресторана "Пятый океан". Гости смогли задать интересующиевопросы и выяснить тонкости ювелирной моды.