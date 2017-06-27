"Ювелирному дресс-коду" обучили во Владивостоке

О том, какие ювелирные украшения стоит носить, рассказали в итальянском центре красоты Aldo Coppola
23 июня в итальянском салоне красоты и SPA "Aldo Coppola" прошел эксклюзивный мастер-класс "Ювелирный дресс-код" от Надежды Ткаченко, руководителя ювелирного дома "Золотой Ажур", сообщает ЕНВ.
Ювелирные украшения выступают в качестве одного из основных средств идентификации современного человека, поэтому обсуждение трендов в этой сфере является таким же актуальным, как и в стиле одежды. Спикер мастер-класса – Надежда Ткаченко, уникальный специалист в ювелирной сфере региона, под руководством которой "Золотой ажур" успешно работает в Приморье уже более 20 лет.
Она начала "Ювелирный дресс-код" с истории происхождения украшений. Некоторые современные тенденции в ювелирной моде практически не изменились за прошедшие столетия. Кроме того, как стало известно, сейчас в моду вновь входит украшения, выполненные "под старину", а ранее забытый жемчуг вновь массово возвращается в обиход российских модниц.
Надежда Ткаченко говорила не только о женских украшениях. Мастер-класс носил универсальный характер, ведь на нем присутствовали и мужчины. Как рассказала Надежда Геннадьевна, ювелирная мода на различные браслеты и аксессуары высокими темпами идет и к представителям сильного пола. Так, известный шоумен, популярный актёр Дмитрий Нагиев носит по несколько аксессуаров на одной руке. "И это тоже сегодняшний тренд", - отметила она.
Партнёрами и организаторами "Ювелирного дресс-кода" выступили:
В ходе мероприятия был продемонстрирован модельный показ последних коллекций крупнейших российских ювелирных заводов. Надежда Ткаченко со своими помощницами продемонстрировали основные тенденции в ювелирной моде.
В заключение "Ювелирного дресс-кода" для гостей был организован изысканный фуршет от ресторана "Пятый океан". Гости смогли задать интересующиевопросы и выяснить тонкости ювелирной моды.
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