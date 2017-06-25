Северная Корея отвергла обвинение о бесчеловечном обращении с американским студентом

Северная Корея в пятницу дала первый комментарий на смерть Отто Вомбиера . Комментарий был озвучен через официальное заявление МИД КНДР. В заявлении говорится, что Северная Корея оказала ему медицинскую помощь и заботу "со всей искренностью". Северокорейский МИД объясняет его состояние слабым здоровьем, сообщает ЕНВ.

В доказательство этому в заявлении отмечается, что американский врач, который приехал в Пхеньян, когда был освобожден Вомбиер, признал, что власти Северной Кореи поддерживали его жизнеобеспечение, хотя его сердце почти остановилось.

При этом, КНДР отрицает, что его пытали и подвергали физическому насилию.

Вомбиер умер в понедельник, менее чем через неделю после того, как его освободили из Северной Кореи, где он содержался в плену более года. Когда его вывезли на родину, он был в коме из-за повреждения головного мозга.

в Министерстве иностранных дел КНДР отмечают, что причина его смерти остаётся неизвестной. Северная Корея считает необоснованными нападки против себя по этому инциденту.