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В мире

24 июня 2017, 14:00
Отто Вомбиер умер спустя несколько дней после того, как вернулся домой после года заключения в северокорейской тюрьме

Северная Корея отвергла обвинение о бесчеловечном обращении с американским студентом

Отто Вомбиер умер спустя несколько дней после того, как вернулся домой после года заключения в северокорейской тюрьме

Северная Корея в пятницу дала первый комментарий на смерть Отто Вомбиера . Комментарий был озвучен через официальное заявление МИД КНДР. В заявлении говорится, что Северная Корея оказала ему медицинскую помощь и заботу "со всей искренностью". Северокорейский МИД объясняет его состояние слабым здоровьем, сообщает ЕНВ.

В доказательство этому в заявлении отмечается, что американский врач, который приехал в Пхеньян, когда был освобожден Вомбиер, признал, что власти Северной Кореи поддерживали его жизнеобеспечение, хотя его сердце почти остановилось.

При этом, КНДР отрицает, что его пытали и подвергали физическому насилию.

Вомбиер умер в понедельник, менее чем через неделю после того, как его освободили из Северной Кореи, где он содержался в плену более года. Когда его вывезли на родину, он был в коме из-за повреждения головного мозга.

в Министерстве иностранных дел КНДР отмечают, что причина его смерти остаётся неизвестной. Северная Корея считает необоснованными нападки против себя по этому инциденту.

Метки: скандал, смерть

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