Началась подготовка ко второй очереди строительства на СК "Звезда"

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию второй очереди строительства судостроительного комплекса "Звезда", в ходе которой будут реализованы I и II этапы возведения сухого дока и достроечных цехов на площадке комплекса. Об этом стало известно на совещании по вопросам строительства СК "Звезда" и жилья для его работников, которое прошло под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

В перечень мероприятий по созданию "Звезды" входит строительство сухого дока и достроечных цехов, которые будут возводиться в шесть этапов. В рамках первых двух, представленных в проекте и согласованном Главгосэкспертизой России, пройдет инженерная подготовка территории строительства и создание искусственных земельных участков. Кроме того, в ходе первого этапа будут проведены следующие работы: очистка дна акватории в пределах площадки изысканий, отвод и регулирование русла ручья Южный по временной схеме, устройство котлована под сухой док и систем водопонижения и водоотведения в нем, а также другие работы. Создание искусственных земельных участков также потребует проведения отсыпки и крепления морского откоса и обеспечения защиты участков от волнения.

Отдельно на совещании в Минстрое России был рассмотрен ход работ по строительству жилых домов для работников СК "Звезда". Так, подробно остановились на вопросе предоставления земельных участков для размещения объектов жилого фонда резидентам ТОР "Большой камень" - Администрация Приморского края, АО "Дальневосточный завод "Звезда", НК "Роснефть". А застройщик ГК "КЭР" отчитался о соблюдении графиков строительства 12 домов на 504 квартиры, запланированных к вводу в 2017 году.

На совещании также обсудили вопросы строительства объектов внутриквартальных сетей, транспортной инфраструктуры и благоустройства территории жилых домов, запланированных к вводу в 2018 и последующих годах.

Справочно: Судостроительный комплекс "Звезда" строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. В церемонии закладки плавучего дока на верфи во Владивостоке принимал участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

ССК "Звезда-ДСМЕ" станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья — танкеров водоизмещением до 350 тысяч тонн, газовозов емкостью до 250 тысяч куб. м, судов ледового класса, специальных судов с пусковым весом до 29 тысяч тонн, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.