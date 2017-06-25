Суд не признал фильм центра Рерихов экстремистским

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 июня опубликовал полный текст Решения о признании незаконным действий Министерства культуры РФ по отзыву прокатного удостоверения на фильм "Зов Космической эволюции" Международного Центра Рерихов (МЦР) из-за демонстрации в фильме нацистской символики (свастики), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Международного центра Рерихов.

Ранее отзыв прокатного удостоверения фильма стал результатом заключения Министерства культуры РФ, в котором ведомство указало на использование в киноленте нацистской символики.

Как следует из материалов суда, 20 июля 2016 года в Министерство культуры Российской Федерации поступило обращение Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей искусства народов Востока" № 380/1-25, из которого следует, что "в фильме в пропагандистских целях на 57 минуте используется изображение фашисткой свастики, в нарушение ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов".

Однако, на прошлой неделе Апелляционный суд, признав незаконным решение Министерства культуры РФ, установил, что в фильме "Зов Космической эволюции" нацистская свастика не демонстрируется в целях пропаганды и ее наличие ни в коей мере не является пропагандой фашизма. Напротив, суд подтвердил, что в фильме "Зов космической эволюции" документальные кадры со свастикой, призваны показать опасность фашисткой идеологии, ее прямую связь с угрозой войны. Крушение свастики в кадрах документальной военной кинохроники демонстрирует победу советского народа над фашизмом.

Также сообщается, что по результатам проверки деятельности Международного Центра Рерихов во исполнение требования от 29.03.2016 № 4473-01-51-ВА Министерством юстиции Российской Федерации фактов наличия в деятельности организации признаков экстремизма не выявлено.

В Международном центре Рерихов пояснили, что инициатором проверки в 2016 году был первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. Однако Министерство юстиции отказалось признавать деятельность Международного центра Рерихов экстремистской. В Акте проверки отмечено, что "по результатам проверки был сделан вывод о том, что деятельность организации осуществлялась с заявленными целями. В ходе проверки не выявлено наличия признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Фактов наличия в деятельности организации признаков экстремизма в ходе проверки не установлено".

"Публичная критика органов государственной власти, осуществляемая организацией, связана с общественной защитой музея им. Н.К. Рериха, прав и интересов организации и ее членов в конкретных ситуациях, не относится к государственной политике государства и его органов в целом", - отмечают в пресс-службе МЦР.

Кроме того, как говорят представители центра, это не первая попытка властей обвинить МЦР в экстремизме. "Так, в мае провалилась еще одна попытка ликвидации Международного Центра Рерихов. Речь идет об угрозе отказа Министерства юстиции утвердить новую редакцию Устава МЦР с изменениями. Но вопреки желанию Минкульта 17 мая 2017 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Устав МЦР с изменениями, принятыми на внеочередной Конференции Международного Центра Рерихов 22 апреля 2017 года", - рассказали представители Международного центра Рерихов.

Напомним, что впервые прокатное удостоверение на фильм "Зов Космической эволюции" Международного Центра Рерихов было выдано Министерством культуры Российской Федерации 12 февраля 2013 года.