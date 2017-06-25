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Политика

24 июня 2017, 13:40
Суд не признал фильм центра Рерихов экстремистским

Суд не признал фильм центра Рерихов экстремистским

Почти год назад Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм "Зов Космической эволюции"

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 июня опубликовал полный текст  Решения  о признании незаконным действий Министерства культуры РФ по отзыву прокатного удостоверения на фильм "Зов Космической эволюции" Международного Центра Рерихов (МЦР) из-за демонстрации в фильме нацистской символики (свастики), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Международного центра Рерихов.

Ранее отзыв прокатного удостоверения фильма стал результатом заключения Министерства культуры РФ, в котором ведомство указало на использование в киноленте нацистской символики.

Как следует из материалов суда, 20 июля 2016 года в Министерство культуры Российской Федерации поступило обращение Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей искусства народов Востока" № 380/1-25, из которого следует, что "в фильме в пропагандистских целях на 57 минуте используется изображение фашисткой свастики, в нарушение ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов".

Однако, на прошлой неделе Апелляционный суд, признав незаконным решение Министерства культуры РФ, установил, что в фильме "Зов Космической эволюции" нацистская свастика не демонстрируется в целях пропаганды и ее наличие ни в коей мере не является пропагандой фашизма. Напротив, суд подтвердил, что в фильме "Зов космической эволюции" документальные кадры со свастикой, призваны показать опасность фашисткой идеологии, ее прямую связь с угрозой войны. Крушение свастики в кадрах документальной военной кинохроники демонстрирует победу советского народа над фашизмом.

Также сообщается, что по результатам проверки деятельности Международного Центра Рерихов во исполнение требования от 29.03.2016 № 4473-01-51-ВА Министерством юстиции Российской Федерации фактов наличия в деятельности организации признаков экстремизма не выявлено.

В Международном центре Рерихов пояснили, что инициатором проверки в 2016 году был первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. Однако Министерство юстиции отказалось признавать деятельность Международного центра Рерихов экстремистской. В Акте проверки отмечено, что "по результатам проверки был сделан вывод о том, что деятельность организации осуществлялась с заявленными целями. В ходе проверки не выявлено наличия признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Фактов наличия в деятельности организации признаков экстремизма в ходе проверки не установлено".

"Публичная критика органов государственной власти, осуществляемая организацией, связана с общественной защитой музея им. Н.К. Рериха, прав и интересов организации и ее членов в конкретных ситуациях, не относится к государственной политике государства и его органов в целом", - отмечают в пресс-службе МЦР.

Кроме того, как говорят представители центра, это не первая попытка властей обвинить МЦР в экстремизме. "Так, в мае провалилась еще одна попытка ликвидации Международного Центра Рерихов. Речь идет об угрозе отказа Министерства юстиции утвердить новую редакцию Устава МЦР с изменениями. Но вопреки желанию Минкульта 17 мая 2017 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Устав МЦР с изменениями, принятыми на внеочередной Конференции Международного Центра Рерихов 22 апреля 2017 года", - рассказали представители Международного центра Рерихов.

Напомним, что впервые прокатное удостоверение на фильм "Зов Космической эволюции" Международного Центра Рерихов было выдано Министерством культуры Российской Федерации 12 февраля 2013 года.

Метки: МЦР, нацизм, сиволика, суд, фильм, экстремизм

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