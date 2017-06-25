Северная Корея испытала двигатель будущей межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея в среду еще раз провела испытания двигателя, который потенциально может быть использован при пуске межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает ЕНВ.

Информационное агентство "Рейтерс" опубликовало отчет, цитируя официального представителя США, который сказал, что этот тест последний из серии испытаний, произведенных КНДР в этом году.

Согласно "Рейтерс", другой официальный представитель США подтвердил это испытание, но не представил подробностей, например, о типе тестируемого ракетного компонента или о том, вписывается ли он в программу МБР Северной Кореи.

Северная Корея ускорила темпы ядерных испытаний и запусков ракет в своем стремлении создать МБР с ядерными наконечниками, которые могли бы нанести удар по материковой части Соединенных Штатов.

В марте Северная Корея заявила, что успешно провела испытания нового высоконапорного двигателя для разработки баллистической ракеты дальнего действия.

Испытание двигателя проводилось на стартовой площадке спутника Сохэ в Тончхан-ни, в северо-западной части Северной Кореи, согласно официальным СМИ.

Хотя военные эксперты полагают, что Северная Корея все еще далека от возможности создания МБР. Заместитель помощника министра обороны по ядерной и противоракетной политике США Роберт Софер ранее заявил, что Пхеньян "готов провести первое испытание МБР уже в 2017 году".

В прошлом месяце директор Агентства разведки США, генерал-лейтенант Винсент Стюарт, сказал, что, если оставить все в своей нынешней траектории, то в конечном итоге Северной Корее удастся развернуть ракету с ядерным оружием, способную угрожать США. "Пока невозможно предсказать, когда эта возможность им представится, северокорейский режим находится на пути, где эта возможность неизбежна", - сказал Стюарт на Сенатском комитете по вооруженным силам 23 мая.