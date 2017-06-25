Министр спорта Южной Кореи побывал в КНДР, где может пройти часть соревнований Олимпиады 2018 года

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи У Чон Хван рассказал, что рассматривается возможность проведения некоторых лыжных мероприятий на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на корейские информагентства.

"Поскольку Северная Корея заявляет, что ее горнолыжный курорт Масикрюн является курортом топ-класса, я буду искать способы (проведения там некоторых лыжных мероприятий) обсудить этот вопрос с делегатом Северной Кореи в Международном олимпийском комитете Чан Вуном", - отметил он в ходе своего визита в КНДР.

Действия министра, по-видимому, отражают надежды нового президента страны Мун Джэина к налаживанию диалога с Севером посредством спорта – пожалуй, с помощью наиболее простого варианта, поскольку глава КНДР Ким Чен Ын сам активно взаимодействует с другими странами по этой линии.

Также господин Хван планирует обсудить этот вопрос с Чан Вуном и президентом МОК Томасом Бахом, оба планируют посетить Южную Корею позже для участия в церемонии закрытия международного турнира по тхэквондо.

Северная Корея решила направить свою команду на чемпионат мира по тхэквондо, который будет проводиться в течение трех дней, начиная с 24 июня в Муджу, в провинции Чолла-Пукто.

Уже говорится об идее принятия эстафеты олимпийского огня через северокорейские города, такие как Кэсон или Пхеньян. Кроме того, рассматривается вопрос о формировании единой женской сборной по хоккею двух Корей. Решается вопрос об участии северокорейской команды черлидинга в зимних играх.

Что касается идеи формирования единой женской сборной по хоккею с шайбой, то следует сказать, что этот вопрос должен обсуждаться с МОК, поскольку северокорейские спортсмены еще до сих пор не были квалифицированы на зимние игры.

Между тем, информационное агентство Рёнхап приводит слова министра, который в ходе визита сказал, что участие Северной Кореи в играх поможет сделать событие в Пхёнчхане 2018 года "Олимпиадой мира". Этот термин использовал президент Мун Джэин во время своей избирательной кампании.

"Надеюсь, мы сможем смягчить затяжное напряжение, так как мы пытаемся взять с собой Северную Корею на этот "борт", - сказал министр.

"Мы все с оптимизмом смотрим на возможность укрепления отношений между Северной и Южной Кореей после дестабилизации ситуации в регионе в этом году, - отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, эксперт в области трансграничных отношений Наталья Коломейцева. – Думается, что после совместного проведения Олимпиады страны могли бы перейти к налаживаю отношений в других сферах. Это важно для развития экономических отношений в регионе, в котором корейская проблема является камнем преткновения для реализации множества проектов", - выразила надежду эксперт.

Напомним, XXIII Зимние Олимпийские Игры состоятся с 9 по 25 февраля будущего года на северо-востоке Южной Кореи, в городе Пхёнчане.