В связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о частичном ограничении движения автотранспорта через железнодорожные переезды в период с 24 по 27 июня, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Так, в указанные дни будут ограничено движение через следующие железнодорожные переезды:

По ст. Совхозная (9248 км Транссибирской магистрали).

На перегоне Надеждинская – Амурский залив (9245 км Транссибирской магистрали).

По ст. Надеждинская (9243 км Транссибирской магистрали).

При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанные дни, использовать альтернативные пути для объезда и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переездах.