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Общество

23 июня 2017, 15:20
В связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды

В связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды

Ограничения коснутся переездов в Надеждинском районе

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о частичном ограничении движения автотранспорта через железнодорожные переезды в период с 24 по 27 июня, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Так, в указанные дни будут ограничено движение через следующие железнодорожные переезды:

  • По ст. Совхозная (9248 км Транссибирской магистрали).
  • На перегоне Надеждинская – Амурский залив (9245 км Транссибирской магистрали).
  • По ст. Надеждинская (9243 км Транссибирской магистрали).

При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд. 

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанные дни, использовать альтернативные пути для объезда и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переездах. 

Метки: железная дорога, переезды, ремонт

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