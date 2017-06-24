В связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды

Ограничения коснутся переездов в Надеждинском районе
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о частичном ограничении движения автотранспорта через железнодорожные переезды в период с 24 по 27 июня, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Так, в указанные дни будут ограничено движение через следующие железнодорожные переезды:
При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.
Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанные дни, использовать альтернативные пути для объезда и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переездах.
Метки: железная дорога, переезды, ремонт