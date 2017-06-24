Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

23 июня 2017, 14:00
Японские рыбаки бьют тревогу в связи с запуском ракет Северной Кореей

Японские рыбаки бьют тревогу в связи с запуском ракет Северной Кореей

Рыбаки провели внеочередное собрание

Японские рыбаки выразили свой гнев и тревогу по поводу неоднократных запусков ракет Северной Кореей и попросили правительство делать все возможное для обеспечения безопасности, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

В четверг Национальная федерация рыболовецких кооперативов Японии провела в Токио внеочередное собрание. На нем присутствовали около 100 руководителей местных кооперативов.

Глава Национальной федерации Хироси Киси сказал, что японские рыбаки сталкиваются со сложной дилеммой возможного отказа от промысла, опасаясь пострадать от опасного поведения Северной Кореи.

В резолюции, одобренной на этом собрании, японские рыбаки призвали правительство использовать все возможные меры для пресечения запусков ракет Северной Кореей. Они также попросили правительство Японии предусмотреть меры по оказанию помощи в случае понесенного ущерба.

Метки: рыбаки, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Мун Чжэ Ин напомнил Японии про "женщин для утех"Мун Чжэ Ин напомнил Японии про "женщин для утех"
22 июня 2017, 11:00
Япония в свою очередь призвал к выполнению соглашения, к которому страны пришли в 2015 году
Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в юго-западной части ЯпонииЗемлетрясение магнитудой пять баллов произошло в юго-западной части Японии
21 июня 2017, 18:30
Угроза цунами отсутствует
Японский премьер обещает восстановить общественное доверие к правительству после падения рейтинговЯпонский премьер обещает восстановить общественное доверие к правительству после падения рейтингов
20 июня 2017, 21:00
Общенациональный опрос Kyodo News показал падение уровня поддержки кабинета министров более чем на 10 процентов за месяц

Последние новости

В связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переездыВ связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды
вчера, 15:20
Ограничения коснутся переездов в Надеждинском районе
За подделку акцизов на алкоголь будут сажать в тюрьму на 7 летЗа подделку акцизов на алкоголь будут сажать в тюрьму на 7 лет
вчера, 13:00
Новые изменения фактически приравнивают подделку акцизных марок на алкоголь к подделке денежных знаков
Морские пехотинцы на конкурсе "Морской десант -2017" преодолевают "Тропу выживания"Морские пехотинцы на конкурсе "Морской десант -2017" преодолевают "Тропу выживания"
вчера, 12:20
В рамках второго этапа конкурса военнослужащие преодолевают "тропу" в составе штатных отделений

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+