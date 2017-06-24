Японские рыбаки бьют тревогу в связи с запуском ракет Северной Кореей

Японские рыбаки выразили свой гнев и тревогу по поводу неоднократных запусков ракет Северной Кореей и попросили правительство делать все возможное для обеспечения безопасности, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

В четверг Национальная федерация рыболовецких кооперативов Японии провела в Токио внеочередное собрание. На нем присутствовали около 100 руководителей местных кооперативов.

Глава Национальной федерации Хироси Киси сказал, что японские рыбаки сталкиваются со сложной дилеммой возможного отказа от промысла, опасаясь пострадать от опасного поведения Северной Кореи.

В резолюции, одобренной на этом собрании, японские рыбаки призвали правительство использовать все возможные меры для пресечения запусков ракет Северной Кореей. Они также попросили правительство Японии предусмотреть меры по оказанию помощи в случае понесенного ущерба.