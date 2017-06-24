За подделку акцизов на алкоголь будут сажать в тюрьму на 7 лет

Подделку акцизов на алкоголь могут приравнять к выпуску фальшивых денег, соответствующий законопроект, как и весь пакет поправок по борьбе с оборотом и производством нелегального алкоголя, парламент может принять до конца июля. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансам Сергей Рябухин, возглавляющий межведомственную группу по борьбе с производством и оборотом нелегального алкоголя, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Сергей Рябухин пояснил, что пакет новых законов, направленных на значительное усиление борьбы с производством и оборотом нелегального алкоголя, может быть принят уже до конца июля — то есть до конца текущей парламентской сессии.В частности, поправки, предусматривающие ужесточение уголовного наказания за оборот нелегального алкоголя, уже получили одобрение в профильном комитете Госдумы.

"Мы рассчитываем, что они будут приняты депутатами Госдумы во втором чтении уже на следующей неделе", — отметил сенатор.

Новые изменения в уголовном законодательстве, как пояснил Сергей Рябухин, фактически приравнивают подделку акцизных марок на алкоголь к подделке денежных знаков — за эти деяния нарушители получат долгие тюремные сроки.

"Мы предлагали очень жесткие наказания, но эксперты из Минюста и Верховного суда России убедили в том, что необходимо оставить верхнюю планку срока лишения свободы за подделку акцизов на алкоголь до семи лет", — отметил парламентарий.

Законодатель напомнил, что ранее можно было купить "мешок" акцизных марок, произведенных за пределами России и с их помощью осуществлять торговлю с выручкой в миллиарды рублей. Все эти деньги шли мимо бюджета — налоги с них никто не платил, товар никак не учитывался.

"А наказание за такое деяние было откровенно смешным — год условно или 450 тысяч рублей штрафа. Чтобы понимать масштабы проблемы, сообщу — по официальным данным, почти половина алкогольного рынка находится у нас в теневом секторе. В этом году мы планируем собрать в бюджет от акцизов на алкоголь сумму в 168 миллиардов рублей. Значит ещё столько же находится в "тени", — заявил Сергей Рябухин.

По его словам, в прошлом году благодаря мерам, которые были предприняты межведомственной группой Совета Федерации (в неё входят несколько федеральных министерств и ведомств — МВД, ФСБ, ФНС, Минфин и вошедшее в его состав Росалкогольрегулирование и др.), удалось дополнительно привлечь 45 миллиардов рублей (плюс 26% доходов от алкогольных акцизов).

"По итогам 2017 года мы планируем, что сумма доходов бюджета, в результате вывода алкогольных предприятий из "теневого сектора", вырастет уже на 60 миллиардов рублей", — сообщил Сергей Рябухин.