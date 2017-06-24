Морские пехотинцы на конкурсе "Морской десант -2017" преодолевают "Тропу выживания"

На полигоне Тихоокеанского флота "Бамбурово" морские пехотинцы преодолевают маршрут протяженностью 4,2 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями. "Тропа выживания" проводится для определения рейтинга среди отделений морской пехоты, сообщает ЕНВ.

Маршрут оборудуется: различными препятствиями на всей протяженности маршрута. Участком стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, площадками для отработки нормативов РХБЗ и медицинской подготовки.

Старт проводится одновременно для всего отделения, финиш считается по последнему военнослужащему отделения.

По правилам каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды в индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае не преодоления препятствия отделение получает штрафные секунды к общему времени. Так же учитывается и стрельба, за каждую не пораженную мишень начисляется от 10 до 30 секунд штрафа.

По результатам первого этапа соревнований лидирует команда Дальневосточного ВВКУ, с небольшим отрывом на втором месте идет команда Рязанского училища ВДВ, замыкают тройку лидеров морские пехотинцы Балтийского флота.