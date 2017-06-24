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Политика

23 июня 2017, 11:50
Ростислав Гольдштейн: Tax free будет стимулировать развитие туризма на Дальнем Востоке

Ростислав Гольдштейн: Tax free будет стимулировать развитие туризма на Дальнем Востоке

Благодаря нововведению иностранные туристы смогут вернуть налог на добавленную стоимость в 18% с покупок

С учётом безвизового восьмидневного пребывания туристов на территории Дальнего Востока в рамках закона о Свободном порте, система tax free станет дополнительным стимулом для въездного туризма в Россию, полагает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн, сообщает ЕНВ.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении в России системы tax free. Поправки вносятся в 88-ю статью и 21-ю главу Налогового кодекса РФ. Заработать новый закон может уже с 1 октября нынешнего года.

"Перспективность введения системы tax free не вызывает сомнений, особенно в контексте развития туристической отрасли. Опыт стран, где система уже работает, это подтверждает. Между тем считаю, что tax free должен работать и в регионах Дальнего Востока. С учетом введения безвизового режима пребывания для туристов на срок до восьми дней в рамках закона о Свободном порте, который предполагается распространить на порты ДФО, tax free станет дополнительным стимулом для иностранных туристов посещать Россию. Более того, Дальний Восток РФ граничит с самым густонаселенным и динамично развивающимся регионом мира – Азатско-Тихоокеанским. Жители Китая, Кореи, Японии много путешествуют, в том числе, в Россию. Приезжают в пограничные города за покупками, что стало для них очень выгодным с учетом валютной стоимости рубля относительно их национальных валют. Поэтому tax free определнно должен быть введен и в ДФО", - прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Благодаря нововведению иностранные туристы смогут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) в 18% с покупок, сделанных в России. Планируется, что в первую очередь tax free заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи - самых популярных у иностранных туристов российских городах. Льготой смогут пользоваться все зарубежные гости, за исключением граждан стран Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в стране системы tax free. Председатель Правительства Дмитрий Медведев отметил, что изначально внедрение tax free потребует предварительных расходов на сумму 260 миллионов рублей. Однако в будущем эти траты будут компенсированы ростом розничного товарооборота. 

Кроме того, руководитель Ростуризма Олег Сафонов допускал, что введение в России tax free поспособствует увеличению расходов иностранцев на территории страны и привлечению дополнительного въездного турпотока.

Метки: tax free, туризм

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