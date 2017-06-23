Японский лайнер прибудет в Приморский край

Один из крупнейших лайнеров Японии – Asuka II прибудет на морвокзал Владивостока 23 июня. Таким образом, уже завтра во Владивосток прибудут около пятисот туристов из Японии, который являются пассажирами круизного лайнера, сообщает ЕНВ.



В департаменте туризма региона корреспондентам сообщили, что туристическое судно прибудет из порта Акита. Во Владивостоке их тожественно встретит отряд барабанщиц Дальрыбвтуза, а также танцевальные творческие коллективы.



"На верхней части Морского вокзала экипаж сможет увидеть выставку картин художников Приморья, а также посетить морской лекторий, приуроченный к 200-летию И. Айвазовского. В нижней части Морского вокзала, куда будет пришвартовано судно, гостей встретят сотрудники Туристско-информационного центра региона. Они поведают о наиболее перспективных маршрутах по Приморскому краю и проведут лектории на пяти языках", – рассказали представители Владивостокского морского терминала.



Церемония встречи начнется в восемь утра и продолжится в течение 30-40 минут. Затем туристы сойдут на берег, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями Владивостока. В программу их пребывания в городе включены посещения музеев, экскурсионная поездка по Транссибирской магистрали, прогулка по центральным улицам города и другое.



Туристы будут во Владивостоке целый день, после этого в 22 часа судно отправиться от морского вокзала Приморского края в следующий пункт своего путешествия – порт Фусики.



Ранее сообщалось, что в летний период года владивостокцы уже встречали японский круизный лайнер. Так, 7 июня у берегов Владивостока пришвартовалось круизное судно Nippon Maru с 300 японскими пассажирами. В следующий раз лайнер из Японии прибудет во Владивосток 31 июля –туристы из страны восходящего солнца прибудут на лайнере "Ocean Dream".



Также следует напомнить, что в 2017 году круизные лайнеры посетят Приморский край 14 раз. Это является рекордом для региона.



Власти Приморья рассматривают круизный туризм как одно из основных направлений развития туристской отрасли региона.



"На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы "перетянуть" часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня", – отметил глава департамента туризма региона Константин Шестаков.