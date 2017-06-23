В Приморье увеличат число авиарейсов малой авиации

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в период с июля по август дополнительные рейсы откроют по семи направлениям: из Владивостока в Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, Пластун, а также из Тернея Амгу и Единку, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Продажа билетов будет открыта на днях, прокомментировали в авиакомпании "Аврора".

Так, по направлению Владивосток – Дальнереченск – Владивосток рейс будет выполняться по воскресеньям со 2 июля по 27 августа. Вылет из Владивостока – в 11.50, прибытие в пункт назначения – в 13.20. Вылет из Дальнереченска в этот же день – в 13.45, прибытие во Владивосток – в 15.15.

С 7 июля по 25 августа слетать по маршруту Владивосток – Дальнереченск можно будет также по пятницам: вылет из Владивостока – в 16.00, прибытие в Дальнереченск – в 17.30, вылет из Дальнереченска – в 17.55, прибытие – в 19.25.

Дополнительные авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск будут выполняться по воскресеньям со 2 июля по 27 августа: вылет из Владивостока – в 16.10, прибытие в пункт назначения – в 17.35. Вылет из Дальнегорска в этот же день – в 18.00, прибытие во Владивосток – в 19.20.

По этому же направлению можно будет слетать в понедельник 31 июля и 7 августа. Вылет из Владивостока – в 16.15, прибытие в пункт назначения – в 17.40. Вылет из Дальнегорска в этот же день – в 18.05, прибытие – в 19.25.

Из Владивостока в Преображение в период с 3 июля по 28 августа дополнительный рейс будет выполняться попонедельникам в 11.50, прибытие – в 12.30, из Преображения во Владивосток – в 12.55, прибытие в 13.35.

Также по понедельникам на период с 3 июля по 17 августа вводится еще один рейс по направлению Владивосток – Терней – Владивосток. Вылет из Владивостока – в 14.30, прибытие – в 16.20. Вылет из Тернея – в 18.45, прибытие – в 20.35. Добавлен также состыковочный рейс по маршруту Терней – Амгу – Терней. Вылет из Тернея – в 16.45, прибытие в Амгу – в 17.20, вылет из Амгу – в 17.45 с прибытием в Терней в 18.20.

С 6 июля по 10 августа запускается второй дополнительный рейс Владивосток-Терней-Владивосток по четвергам.Вылет из Владивостока – в 12.25, прибытие – в 14.15. Вылет из Тернея – в 17.50, прибытие – в 19.40. В этот же день можно будет отправиться по маршруту Терней-Единка-Терней. Вылет из Тернея – в 14.40, прибытие – в 15.50. Вылет из Единки – в 16.15, прибытие – в 17.25.

17 августа будет выполнен дополнительный рейс из Владивостока в Пластун и обратно. Вылет из Владивостока – в 14.05, прибытие – в 15.40, вылет из Пластуна – в 16.00 с прибытием во Владивосток в 17.35.

Напомним, сегодня в Приморье действуют 13 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания "Аврора" на краевых самолетах DHC-6 – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс – из Кавалерово в Хабаровск.