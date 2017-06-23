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Общество

22 июня 2017, 22:00
На остров Матуа доставят дополнительное оборудование

На остров Матуа доставят дополнительное оборудование

На сегодняшний день силами Тихоокеанского флота на берег доставлено 148 членов экспедиции

На Камчатку прибыло киллекторное судно КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества для пополнения запасов, загрузки и последующей доставки дополнительного оборудования на остров Матуа, сообщает ЕНВ.

На КИЛ-168 пополнят запасы топлива, воды и продовольствия, а также проведут загрузку дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. В ходе работ специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.   

На сегодняшний день силами Тихоокеанского флота на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше двухсот тонн грузов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года. По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

Метки: Матуа, ТОФ

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