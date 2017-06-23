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Общество

22 июня 2017, 20:00
На Тихоокеанском флоте прошли мероприятия Дня памяти и скорби
На Тихоокеанском флоте прошли мероприятия Дня памяти и скорби
На Тихоокеанском флоте прошли мероприятия Дня памяти и скорби

На Тихоокеанском флоте прошли мероприятия Дня памяти и скорби

Участники митинга почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников

На Тихоокеанском флоте состоялись мероприятия посвященные Дню памяти и скорби. Начались они на Камчатке, сообщает ЕНВ.

В городе Петропавловске-Камчатском командованием группировки войск и сил на Северо-востоке России, ветеранами войны и Тихоокеанского флота были возложены цветы и венки к стене памяти на аллее славы. В Вилючинске на главной площади города состоялся митинг, в котором приняли участие командование и военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота, ветераны и члены всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Участники митинга почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.

В главной базе Тихоокеанского флота на кораблях и в частях рано утром состоялись памятные построения личного состава митинги, на которых были приспущены корабельные флаги. На мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" представителями командования флота, города и края, ветеранами Великой Отечественной войны и Тихоокеанского флота, были возложены венки и цветы к Вечному огню.

Памятные мероприятия по погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошли во всех местах дислокации частей ТОФ.

Метки: День памяти и скорби, ТОФ

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