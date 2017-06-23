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Экономика

22 июня 2017, 14:10
Во Владивостоке в июле пройдет второй "Восточный нефтегазовый форум"

Во Владивостоке в июле пройдет второй "Восточный нефтегазовый форум"

Российские нефтегазовые компании готовят проекты, направленные на увеличение поставок сырья на рынки АТР

Ряд крупнейших нефтегазовых компаний и инвестиционных корпораций Азиатско-Тихоокеанского региона выразили интерес в обсуждении возможностей сотрудничества с российскими компаниями и реализации новых проектов на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ.

На переговоры в рамках предстоящего "Восточного нефтегазового форума" (ВНФ) приедут делегации от таких компаний как Itochu Corporation, Marubeni Corporation, SCG CHEMICALS, Jogmec, Maimai Cheng (Shenyang) Co, Qingdao Lianao International Trade Co, Guangrao Keli Da Petrochemical Co и многие другие.

Наряду с проектами по производству углеводородного сырья на востоке России готовятся амбициозные инфраструктурные объекты, направленные на реализацию экспортных поставок отечественного сырья на зарубежные рынки, что имеет важное значение в развитии экспортного потенциала страны.

Среди новых проектов на стадии инвестирования - создание логистического центра на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края, обеспечивающего, в первую очередь, приемку и отгрузку контейнер-цистерн с СПГ, поставляемых заводами СПГ для отгрузки потребителям.      

Увеличение объема производства СПГ на заводах и создание сети контейнерных терминалов позволит в перспективе организовать мультимодальные перевозки контейнер-цистерн СПГ потребителям Азиатско -Тихоокеанскогорегиона.

Оператор проекта ООО "ДАЛЬГАЗРЕСУРС" считает, что перевозка СПГ морем в контейнер-цистернах имеет большие перспективы, т.к. отпадает необходимость в строительстве специализированных газовозов и портовых терминалов хранения СПГ.

Более классическим проектом является строительство терминала по перевалке СУГ в порту Владивосток, который станет важным звеном в организации поставок отечественного сырья на зарубежные рынки. В июне 2016 года ООО "Восток ЛПГ", заказчик проекта, получил статус резидента Свободного порта Владивосток.

Операторы планируют представить свои проекты и обсудит возможности сотрудничества с потенциальными партнерами в рамках предстоящего "Восточного нефтегазового форума", который пройдет на площадке ДВФУ (о. Русский, Владивосток) 5-6 июля. Организатором форума является компания VostockCapital. 

Метки: VostockCapital, ВНФ, форум

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